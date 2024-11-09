"Не осталось чувства отчаяния" — В разговоре Зеленского с Трампом участвовал Илон Маск. Что пообещал Украине?

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 09.11.2024 07:00 , Обновлено: 08.11.2024

В телефонном разговоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом принимал участие Илон Маск, и содержание беседы оказалось обнадеживающим для украинского лидера. Об этом вечером 9 ноября сообщило издание Axios со ссылкой на неназванные источники.

По данным портала, разговор Зеленского с Трампом, который состоялся вечером 7 ноября, длился 25 минут. И неожиданно в нем также участвовал Илон Маск, который активно поддерживал Трампа в ходе предвыборной кампании.

После того как Зеленский поздравил Трампа с победой, избранный президент заверил, что будет продолжать поддерживать Украину, но не стал углубляться в детали.

По мнению трех источников издания, у Зеленского сложилось позитивное впечатление от разговора, и он не почувствовал тревоги по поводу победы Трампа. Как отметил один из собеседников Axios, после беседы «у Зеленского не осталось чувства отчаяния».

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Как пишет СМИ, Маск также заявил, что продолжит поддерживать Украину, предоставив ей доступ к терминалам спутниковой связи Starlink, хотя ранее его высказывания по этому поводу были неоднозначными. Он отказался комментировать информацию о содержании разговора.

Напомним, Зеленский встречался с Трампом в Нью-Йорке в сентябре, и с тех пор его помощники поддерживают связь с командой Трампа, который не раз высказывался критически о Украине и ее президенте.

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Один из источников Axios сообщил, что украинские представители на частных встречах слышат иное.

«Ничего из того, что Зеленский и его помощники слышали от Трампа и его команды в приватной обстановке не было тревожным и не заставляло нас чувствовать, что расплачиваться за все придется именно Украине», — привело Axios слова своего источника.

Ранее Telegraf.news писал, что президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба “Валдай” 7 ноября поздравил республиканца Дональда Трампа с “избранием на пост президента США”.

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