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Достаточно ли вы умны, чтобы работать на Илона Маска? Проверьте, ответив на этот вопрос

Достаточно ли вы умны, чтобы работать на Илона Маска? Проверьте, ответив на этот вопрос
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Американский миллиардер Илон Маск стал самым богатым человеком в мире в том числе и потому, что знает, как нанимать умных людей. Говорят, потенциальные кандидаты на работу в Space X слышат одну загадку. Сможете ли вы на нее ответить?

В крупных компаниях существует давняя традиция загадывать головоломки на собеседованиях на технические должности. Однако Google, когда-то известный своими печально известными сложными головоломками на собеседованиях, отказался от этой практики в 2013 году, а старший вице-президент по работе с персоналом в то время заявил, что это «полная трата времени. Они ничего не предсказывают. Они служат в первую очередь для того, чтобы интервьюер чувствовал себя умным».

Тем не менее, попробуйте разгадать любимую головоломку Илона Маска, которую он давал инженерам, претендующим на работу в SpaceX. (согласно биографии Эшли Вэнса 2015 года «Илон Маск: Tesla, SpaceX и поиски фантастического будущего»). Хотя загадка не является чем-то из области ракетостроения, она потребует некоторой изобретательности.

Загадка от Илона Маска

Вопрос следующий:  «Вы стоите на поверхности Земли. Вы проходите один километр на юг, один километр на запад и один на север. В итоге вы оказываетесь в том же месте, откуда начали свой путь. Где вы находитесь?”

Сможете ли вы ответить на него?

Правильный ответ

Многие сразу отвечают – на Северном полюсе. Отсюда вы пойдете прямо на юг, а затем повернете направо. Поскольку Земля круглая, вы можете идти прямо на запад, сколько захотите – вы пойдете по кругу, который не уйдет далеко от Северного полюса. Поэтому, когда вы снова повернете на север, это будет то же расстояние, на котором вы прошли на юг — в данном случае один километр.

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Но тогда кандидатам в инженеры предстоит ответить на другой вопрос – где еще на Земле есть такая точка?

На самом деле таких точек на Земле бесконечное множество. Представьте себе круг длиной в 1 км в центре которого находится южный (не северный) полюс. От этой точки пройдем 1 км на север и нарисуем вторую окружность, параллельную нижней.

Все ваши ответы находятся вокруг этой второй (северной) окружности. От нее пройдите 1 километр на юг до первого круга. По этой окружности вы пройдете 1 километр на запад - поскольку длина окружности составляет 1 километр, вы вернетесь в исходную точку. Оттуда пройдите 1 километр на север и вернетесь в исходную точку.

https://youtu.be/OOzzncDp2oE

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