Стало известно, сколько миллионов долларов уже потратил Маск на предвыборную кампанию Трампа

Опубликовано: 16.10.2024 14:56 , Обновлено: 16.10.2024

Британская газета The Guardian написала, что за последние три месяца американский миллиардер и предприниматель Илон Маск перечислил около $75 млн в свой комитет America PAC. Он занимается поддержкой предвыборной кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

По информации The Guardian, документы, поданные America Pac в Федеральную избирательную комиссию (FEC), показали, что Маск пожертвовал $15 млн в июле, $30 млн в августе и еще $30 млн в сентябре.

[info_b]America PAC — это политический комитет действий, созданный Илоном Маском при поддержке ряда технологических бизнесменов для поддержки президентской кампании Дональда Трампа. Основная цель группы - финансирование агитационных операций.[/info_b]

Как написало издание, Маск остается единственным донором комитета, а сам America Pac стал основным партнером кампании Трампа по “наземным играм, выполняя основную часть работы по повышению явки избирателей в колеблющихся штатах”.

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“Если Трамп победит благодаря полевой операции America Pac, это может дать Маску больше рычагов влияния на него. Трамп уже выдвинул идею о том, чтобы оставить Маска в своем кабинете на второй срок”, - сообщила The Guardian, добавив, что связаться с представителем Трампа для получения комментариев у нее не получилось.

Также газета написала, что политические взгляды Маска “резко сместились вправо” на этой электоральной кампании, а раньше он публично говорил о своей приверженности демократам.

Ранее Telegraf.news писал, что предвыборный штаб кандидата на пост главы США от Демократической партии Камалы Харрис обвинил Илона Маска в распространении “лжи ради манипуляции” после того, как миллиардер опубликовал в своем аккаунте X смонтированное видео (дипфейк) с участием вице-президента США.

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