Трамп предложил ЕС послать своих миротворцев в Украину - WSJ

Опубликовано: 13.12.2024 09:19 , Обновлено: 13.12.2024

Американское издание The Wall Street Journal (WSJ) раскрыло подробности неформальных переговоров в Париже новоизбранного президента США Дональда Трампа со своими коллегами из Украины и Франции. По информации издания, Трамп озвучил свою позицию по урегулированию военного конфликта в Украине.

Ссылаясь на неназванных официальных лиц, “проинформированных о встрече Трампа с Зеленским и Макроном, WSJ сообщило, что американский лидер, который официально вступит в должность главы государства 20 января 2025 года, предложил странам Европейского союза взять на себя ведущую роль в урегулировании конфликта с Россией и направить в страну своих миротворцев.

Главный вывод встречи Трампа с Зеленским и Макроном американское издание сформулировало следующим образом: “Европе придется взять на себя большую часть бремени поддержки Киева войсками для наблюдения за прекращением огня и оружием для сдерживания России”.

По словам источников, Трамп заявил, что США готовы поддержать достигнутые соглашения, однако планов прямого привлечения американских военных нет на фронте у Вашингтона нет. Более того, по данным WSJ, окончательного и чёткого плана по Украине у Трампа пока нет, а ключевые решения будут приняты лишь после того, как он официально вступит в должность и уже в новом статусе сможет провести переговоры с союзниками и, возможно, с президентом России Владимиром Путиным.

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По данным издания Politico, которое сослалось на дипломата Европейского союза и французского чиновника, говоривших на условиях анонимности, вопрос размещения послевоенных миротворческих сил в Украине также поднимался на встрече Эммануэля Макрона с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве.

В некоторых польских СМИ, например, в газете Rzeczpospolita, утверждалось, что две страны обсуждают потенциальное введение порядка 40 тыс. миротворцев из числа военнослужащих иностранных государств. Из каких именно стран могут прибыть солдаты, дипломаты не уточняют.

При этом польские дипломаты настаивают на том, что решение о миротворческих миссиях должно приниматься в рамках ООН или Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а не в ходе двусторонних дискуссий с президентом Франции. Отправка польских войск в Украину, по их словам, “имела бы смысл только в формате НАТО”, а этот вопрос пока остаётся открытым, несмотря на настойчивые требования Владимира Зеленского.

На пресс-конференции после встречи с Макроном премьер-министр Польши Дональд Туск также заявил, что его страна не намерена отправлять войска в Украину.

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США выделили новый пакет помощи Украине на 500 млн долларов

Между тем, администрация Джо Байдена 12 декабря объявила о выделении очередного пакета военной помощи Украине. На это раз средств противовоздушной обороны, боеприпасов для ракетных систем и артиллерии и прочей помощи выделили на общую сумму в 500 млн долларов.

В новый пакет, в частности, вошли:

боеприпасы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами;

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

беспилотные летательные аппараты;

автомобили с защитой от мин и засад и лёгкие тактические автомобили;

высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства;

средства защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия;

противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;

ракеты TOW;

боеприпасы для стрелкового оружия;

оборудование и боеприпасы для подрыва.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство финансов США 10 декабря объявило о выделении Украине кредита в 20 млрд долларов в рамках инициативы G7. Погашать этот кредит будут за счёт доходов от замороженных российских активов.

Минфин США дал Украине кредит в 20 млрд долларов за счёт замороженных активов России