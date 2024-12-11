Минфин США дал Украине кредит в 20 млрд долларов за счёт замороженных активов России

Опубликовано: 11.12.2024 08:40 , Обновлено: 13.12.2024

Министерство финансов США 10 декабря объявило о выделении Украине кредита в 20 млрд долларов в рамках инициативы G7. Погашать этот кредит будут за счёт доходов от замороженных российских активов.

По словам министра финансов США Джанет Йеллен, выделенные Киеву ресурсы пойдут на финансирование экстренных служб, больниц и других “основ сопротивления”. Решение пустить в ход замороженные российские активы Йеллен назвала “творческой политикой” группы стран G7 и “недвусмысленным сигналом решимости” переложить военные расходы с плеч налогоплательщиков союзников Украины на саму Россию.

“Эти активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, нанесенный ею Украине”, - подчеркнула глава американского Минфина.

Отметим, что на этой неделе администрация Джо Байдена также сообщила о выделении очередного пакета военной помощи Украине на общую сумму в 988 млн долларов . В него, в числе прочего, вошли боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS и беспилотные летательные системы.

Ранее Telegraf.news сообщил, что депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс призвал ЕС значительно увеличить бюджет на оборону в следующей семилетней перспективе из-за “растущей угрозой со стороны России”. По его словам, необходимая сумма составляет около 100 миллиардов евро. Если такое решение примут, это станет огромным скачком по сравнению с текущим бюджетом в 10 миллиардов.

В Еропарламенте призвали ЕС увеличить бюджет на оборону до 100 млрд евро. Что назвали «растущей угрозой»?