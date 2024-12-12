Орбан обсудил с Путиным «рождественское перемирие» в Украине. Как отреагировали в Киеве?

Опубликовано: 12.12.2024 07:52 , Обновлено: 12.12.2024

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись 11 декабря, он предложил установить "рождественское перемирие" в Украине и организовать очередной обмен военнопленными. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский "отверг" эту инициативу. Заявления Орбана уже прокомментировали в Киеве.

Подробности переговоров с Путиным Орбан рассказал на своей страничке в соцсети Х.

“Сегодня утром у меня состоялся часовой телефонный разговор с президентом Путиным. Идут самые опасные недели российско-украинской войны. Мы предпринимаем все возможные дипломатические шаги, чтобы выступить в пользу прекращения огня и мирных переговоров,” - написал Орбан.

Кстати, в пресс-службе Кремля об этих переговорах также официально сообщили, заявив об “обстоятельном обмене мнениями по украинской проблематике”.

По информации пресс-службы Кремля, Орбан “выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса”, в том числе “с учётом своих контактов с рядом западных лидеров”.

На пост Орбана в Х отреагировал и сам Зеленский. Он раскритиковал венгерского премьера за его переговоры с Путиным.

“Мы все надеемся, что Виктор Орбан по крайней мере не позвонит Асаду в Москву, чтобы послушать его часовые лекции”, - написал Зеленский.

При этом украинский лидер три ключевых, по его мнению, условия для достижения “настоящего мира” и “гарантированной безопасности”:

решимость Америки,

единство Европы,

“непоколебимая приверженность” всех партнеров целям и принципам Устава ООН.

“Никто не должен повышать личный имидж за счет единства; все должны сосредоточиться на общем успехе. Единство в Европе всегда было ключом к его достижению. Не может быть никаких дискуссий о войне, которую Россия ведет против Украины, без Украины”, - подчеркнул Зеленский.

Орбан, комментируя эти слова украинского президента, заявил, что Венгрия “сделала всё, что могла”.

“В конце венгерского председательства в ЕС мы предприняли новые усилия для мира. Мы предложили рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский сегодня явно отверг и исключил это”, - написал венгерский политик в другом посте в Х.

О том, что обсуждение “рождественского перемирия” велось без участия Киева, заявил и советник Зеленского Дмитрий Литвин.

“Как всегда, Венгрия ничего не обсуждала с Украиной”, – написал он на своей страничке в Х.

При этом он подтвердил, в течение последних двух недель “продолжаются активные контакты для проведения крупного обмена до конца года”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал “план победы”, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским на заседании Европейского совета. Предложения украинского лидера политик назвал “ужасающими” и вместо поддержки Киеву призвал лидеров Германии и Франции начать переговоры с Москвой “от имени всего ЕС”.

Орбан раскритиковал «ужасающий» план Зеленского и призвал Германию и Францию к переговорам с Москвой «от имени всего ЕС»