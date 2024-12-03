«Желательно – на три буквы» - Зеленский недипломатично ответил на вопрос о России на встрече с Шольцем. Как отреагировали в Кремле?

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Опубликовано: 03.12.2024 07:48 , Обновлено: 03.12.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 2 декабря во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Киеве крайне недипломатично ответил на вопрос о том, на какие шаги должна пойти Россия для начала переговоров с Киевом по мирному урегулированию конфликта. МОсква уже отреагировала на скандальный инцидент.

“На что должна пойти Россия? Желательно, на три буквы, - не сдержался Зеленский, отвечая на вопрос одного из журналистов, что, судя по записям, разлетевшимся по Сети, вызвало взрыв смеха у присутствующих. Не смог сдержать улыбку и Шольц.

“Желательно, чтобы она поняла, что она делает то, что она делает — убивает нас, а мы защищаемся и боремся с врагом”, — добавил Зеленский, не став развивать недипломатичную риторику.

Оперативно прокомментировать слова Зеленского российский журналист Александр Юнашев попросил пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков. Тот заявил, что пока не слышал этого высказывания Зеленского, но подчеркнул, что в России “сейчас более конструктивная повестка дня”.

В свою очередь официальный представитель российского МИДа России Мария Захарова, порталу NEWS.ru заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц, с улыбкой воспринявший слова Зеленского, “и не догадывается, что президент Украины Владимир Зеленский, посылая Россию “на три буквы”, имел в виду ФРГ”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что канцлер Германии Олаф Шольц 2 декабря прибыл в Киев с первым официальным визитом за последние два с половиной года.

«Может на нас положиться» — Канцлер Германии впервые за 2,5 года приехал в Украину. Сколько денег пообещал?

По итогам визита на официальной странице Шольца в Х появилось его “послание из Киева Путину”.