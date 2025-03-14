Трамп попросил Путина «пощадить окружённых украинских военных». Что говорят в Киеве?

Опубликовано: 14.03.2025 18:03 , Обновлено: 14.03.2025

Президент США Дональд Трамп заявил о «продуктивных» переговорах с президентом России Владимиром Путиным и «очень хороших шансах» на завершение войны в Украине. Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, отметив, что попросил Путина сохранить жизни «полностью окружённых» украинских военных. По его словам, в противном случае это может привести к «резне, невиданной со времён Второй мировой войны».

Как отметило украинское издание «Страна.ua», заявление Трампа перекликается со словами Путина об окружении украинских войск в Курской области, однако эта информация не подтверждается ни украинской стороной, ни данными военных карт. Командование ВСУ неоднократно отрицало угрозу окружения в этом регионе.

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По данным «Страны», карты как украинских, так и российских военных пабликов показывают два небольших украинских плацдарма в Курской области — в районе Гоголевки и Гуево (оба к западу и к югу от города Суджа). Ни один из них не находится в полном окружении, хотя коммуникации плацдарма у Гоголевки, по сообщениям, находятся под огневым контролем российских войск.

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«Возможно, остались отдельные окружённые отряды ВСУ в тылу наступающих российских войск. Но информации об этом нет даже в пабликах РФ. Не подтверждают это и украинские источники», — написало издание.

Чуть позже информацию об окружении категорически опроверг Генштаб ВСУ. Там лишь подтвердили, что украинские войска «отошли на более выгодные рубежи обороны».

При этом «Страна» предположила, что Трамп, повторяя тезис Путина об окружении, выставляет российского президента в выигрышном свете как «победителя» и «более сильную сторону», давая ему возможность «проявить великодушие».

В целом же, по оценке издания, заявление Трампа о «продуктивном» разговоре с Путиным и высоких шансах на мирное урегулирование может говорить, что вероятность достижения договорённостей о перемирии «действительно далеко не нулевая». Однако «делать вывод, что о прекращении огня уже на 100% договорились, конечно, ещё рано», заключила «Страна.ua».

По данным Reuters, в четверг в Москве прошла встреча американского представителя Стива Уиткоффа с Путиным. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин через Уиткоффа передал «сигналы» Трампу и что время телефонного разговора президентов будет согласовано после того, как Уиткофф проинформирует Трампа. Из поста Трампа в Truth Social сложно понять, имел ли он прямой разговор с Путиным. Однако в Белом доме уже дали понять, что личных контактов между ними не было.

Ранее журналисты Telegraf.news сообщали, как президент Украины отреагировал на согласие Путина на перемирие с множеством оговорок.

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