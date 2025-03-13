Минобороны России объявило о взятии под контроль Суджи. Что говорят в Украине?

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Опубликовано: 13.03.2025 14:20 , Обновлено: 13.03.2025

Министерство обороны России 13 марта объявило об освобождении трёх населенных пунктов в Курской области - Меловой, Подол и Суджа. Вооружённые силы Украины (ВСУ) взяли их под свой контроль ещё в августе 2024 года. Узнали, что известно о ситуации на курском направлении фронта в Москве и Киеве.

Минобороны днём 13 марта отчиталось, что населенные пункты Меловой, Подол и Суджа были “освобождены в ходе наступательных действий” российскими подразделениями группировки войск “Север”. Согласно оперативной сводке ведомства, в Курской области за минувшие сутки российские военные смогли отразить одну контратаку украинцев, применив в регионе оперативно-тактическую, армейскую авиацию и артиллерию.

В официальном Telegram-канале российского Минобороны, а также в ряде российских и украинских пабликов появились видеокадры, как утверждается, из взятой под контроль российских военных Суджи.

Генштаб ВСУ информацию российского военного ведомства пока не подтвердил. На оперативной карте украинских военных, как отметило украинское интернет-издание “Страна”, большая часть города помечена как территория, подконтрольная ВСУ.

На интерактивной онлайн-карте проекта Deep State западные окраины Суджи пока помечены как серая зона. Это означает, что ни российские, ни украинские военные там пока не закрепилась достаточно прочно, чтобы можно было утверждать, что эта территория полностью контролируется ими. Остальная часть города помечена, как находящаяся под контролем России.









Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе агенство Reuters сообщило, что тысячи украинских военных, которые в августе 2024 года вторглись в Курскую область РФ и заняли там значительные территории, включая районный центр Суджа, оказались в окружении. тогда официальный Киев опроверг эту информацию.

Тысячи украинских солдат попали в окружение в Курской области РФ — Reuters. Что говорят в Киеве?