Tesla в шестой раз отозвала более 2,4 тысячи пикапов Cybertruck. Какую неисправность нашли?

Опубликовано: 14.11.2024 09:52 , Обновлено: 14.11.2024

Национальное управление безопасности движения на трассах объявило об отзыве американской компанией Tesla около 2,4 тысяч электрических пикапов Cybertruck. Причиной такого решения стал опасный дефект, а конкретно — неисправность инвертора привода, который может привести к серьёзным ДТП.

Компания Илона Маска отозвала около 2431 электрокаров, которые были выпущеные период с 6 ноября 2023 до 30 июля 2024 года. По данным международного информагентства Reuters, сервисная служба Tesla пообещала провести замену детали абсолютно бесплатно.

К слову в октябре текущего года компания уже отзывала более 27 тысяч пикапов Cybertruck из-за проблем в работе камеры заднего вида. Это, в свою очередь, могло привести к ухудшению видимости и повысить риск аварии.

[info_b]Компания Tesla Motors, возглавляемая миллиардером Илоном Маском, была основана в 2003 году. Кроме электромобилей, она по собственной технологии выпускает электродвигатели и батареи, которые используют другие автопроизводители, в частности Daimler и Toyota. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в октябре Илон Маск представил автономное роботакси от Tesla, получившее название Cybercab. По словам американского миллиаардера, его планируется запустить в производство уже в 2026 году. Предварительная стоимость беспилотного роботакси составляет 30 тысяч долларов.

Кроме того, Маск презентовал и беспилотный автобус Cybervan, способное перевозить до 20 человек и также уже готовящееся к серийному производству. Маск заявил на презентации, что “именно так выглядит будущее”.

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Кроме того, американская продюсерская компания Alcon Entertainment подала иск против миллиардера Илона Маска за то, что он нарушил авторские права и украл идею при презентации роботакси Cybercab. Дело в том, что один из постеров рекламной кампании отчётливо напоминает кадр из фильма “Бегущий по лезвию 2049”, который вышел в прокат в 2017 году.

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Также мы рассказывали, что в TikTok опубликовали ролик, в котором показали альтернативный способ использования американского авто Tesla. Возможно, удивительный для жителей Штатов, но не совсем для белорусов.

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