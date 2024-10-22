Продюсеры «Бегущего по лезвию 2049» подали в суд на Маска из-за презентации роботакси

Опубликовано: 22.10.2024 18:46 , Обновлено: 15.11.2024

Американская продюсерская компания Alcon Entertainment подала иск против миллиардера Илона Маска за то, что он нарушил авторские права и украл идею при презентации роботакси Cybercab. Дело в том, что один из постеров рекламной кампании отчётливо напоминает кадр из фильма "Бегущий по лезвию 2049", который вышел в прокат в 2017 году.

Во время презентации беспилотного такси Cybercab и микроавтобуса Robovan, которая прошла 10 октября, зрителям показали изображение с неким городом будущего. Для его создания авторы выбрали жёлто-коричневых оттенки, а на переднем плане стоял человек в плаще. Продюсеры Alcon Entertainment сочли, что всё это очень напоминает кадр их фильма «Бегущий по лезвию 2049» с Райаном Гослингом в главной роли.

При этом в компании отметили, что сотрудники Маска “всего за несколько часов” до начала презентации отправили запрос в Alcon Entertainment с просьбой использовать кадры из фильма Дени Вильнёва. Однако юристы ответили отказом из-за «крайне политизированного и капризного поведения Илона Маска, порой переходящего в язык вражды».

Таким образом, продюсеры утверждают, что после отказа кадры из фильма загрузили в генератор изображений и получили похожие образы. К тому же во время презентации Маск сам упоминал франшизу «Бегущий по лезвию». Неизвестно, какую компенсацию хотят от миллиардера, но в иске отмечается, что Alcon Entertainment не хочет, чтобы франшиза хоть как-то была связана с Маском и любой его компанией, передал американский еженедельник Variety.

«Финансовые масштабы неправомерного присвоения средств здесь были значительными. Компания потратила десятилетия и сотни миллионов долларов на то, чтобы превратить бренд “Бегущий по лезвию 2049” в знаменитую торговую марку, которой он является сейчас. Предыдущие контракты на подобные коллаборации оценивались в восьмизначных цифрах», — намекнули в иске продюсеры Alcon Entertainment.

[info_b]Фантастический фильм “Бегущий по лезвию 2049” Дени Вильнёва вышел в мировой прокат осенью 2017 года. Это сиквел одноименной ленты 1981 года, снятой режиссёром Ридли Скоттом. Фильм стал лауреатом премий “Оскар” и BAFTA в номинациях “Лучшая работа оператора” и “Лучшие визуальные эффекты”. При бюджете в 150 миллионов долларов в прокате он собрал около 260 миллионов.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Илон Маск представил автономное роботакси от Tesla, получившее название Cybercab. По словам Маска, его планируется запустить в производство уже в 2026 году. Предварительная стоимость беспилотного роботакси составляет 30 тысяч долларов. Кроме того, Маск презентовал и беспилотный автобус Cybervan, способное перевозить до 20 человек и также уже готовящийся к серийному производству.

Илон Маск презентовал первые беспилотные роботакси от Tesla. Когда появятся на дорогах?