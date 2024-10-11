Илон Маск презентовал первые беспилотные роботакси от Tesla. Когда появятся на дорогах?

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Опубликовано: 11.10.2024 10:14 , Обновлено: 15.11.2024

Американский миллиардер Илон Маск 10 октября представил автономное роботакси от Tesla, получившее название Cybercab. По словам Маска, его планируется запустить в производство уже в 2026 году. Предварительная стоимость беспилотного роботакси составляет 30 тыс. долларов. Кроме того, Маск презентовал и беспилотный автобус Cybervan, способное перевозить до 20 человек и также уже готовящееся к серийному производству. Маск заявил на презентации, что "именно так выглядит будущее".

Дизайн Cybercab и Cybervan, выполненный в насыщенных золотистых, металлических тонах, действительно, отдаёт научно-фантастической эстетикой будущего. Сам Маск отметил, что при его разработке делались отсылки на классический научно-фантастический фильм “Бегущий по лезвию”. Однако, по словам Маска, ему самому хотелось бы, чтобы его “версия грядущих лет была более радостной, чем этот антиутопический нуар”.

Таким видит беспилотное такси будущего изобретательный американский предприниматель:

























А так, по мнению Маска, должен выглядеть беспилотный автобус будущего:

























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Генеральный директор Tesla особо остановился на безопасности роботизированных транспортных средств, заявив, что их роботакси будет “в 10, 20, 30 раз безопаснее, чем управляемое человеком”. При это один человек, оператор, по его словам, сможет управлять одновременно 10-0 автомобилями, “заботясь о них, как пастух заботится о своем стаде”.

Особенностью роботакси от Tesla, по словам Маска, станет индуктивная зарядка, то есть авто не придётся заряжать привычным для современных “электричек” способом. Кроме того, планируется, что в отличие от имеющихся сейчас беспилотных такси у Cybercab не будет ни руля, ни педалей. Именно этот момент может представлять определённую “загвоздку” для производителя - такую модернизацию транспортного средства должны будут регулирующие органы, прежде, чем они будут допущены на дороги.

Именно поэтому некоторые обозреватели оценили заявления Маска о сроках выпуска новых машин как “слишком оптимистичные”.

“Я думаю, что потребуется два года, чтобы отработать технологию должны образом. И еще два-три года, чтобы получить необходимое одобрение регулирующих органов”, - оценил перспективы Cybercab и Cybervan Джин Манстер, управляющий партнер инвестиционной компании Deepwater Asset Management в комментарии CNN.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этой весной в Беларуси появилась первая Tesla Cybertruck. Новый автомобиль Илона Маска вызвал неоднозначную реакцию у белорусов.

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