"А разве ее не для этого создавали?" - Белорусы показали новый способ применения Tesla

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Опубликовано: 06.11.2024 10:18 , Обновлено: 06.11.2024

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали альтернативный способ использования американского авто Tesla. Возможно, удивительный для жителей Штатов, но совсем нет для белорусов.

Так, капот и багажник Tesla на ролике загрузили картошкой. “Видишь как, залетела со свистом. Да, Феликсович, я думал, полтонны не зайдет, придется прицеп какой брать или что”, - сказал на видео мужчина.

“Теперь бульбовоз не B3 [Volkswagen Passat], а Tesla!” - написал комментатор.

“Эх, что там полтонны, в универсал и 1,5 с лихвой залетит”, - предположил другой.

“Илон Маск в шоке”, - пошутил третий.

Еще один пользователь посоветовал для перевозки картошки использовать Tesla Cybertruck: “Там багажник больше”.

“А подвеска стоит, как их общий урожай за 30 лет”, - попробовал посчитать другой юзер.

“А разве ее [Tesla] не для этого создавали?” - спросил третий.