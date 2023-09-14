Телеканал "Россия-1" удалил интервью Шойгу из-за одного жеста

🎥 Видео

Опубликовано: 14.09.2023 08:33 , Обновлено: 14.09.2023

Телеканал "Россия-1" удалил с своего сайта видео с коротким интервью министра обороны России Сергея Шойгу, данным корреспонденту телеканала буквально "на ходу" на космодроме "Восточный". Там он в числе прочих входил в состав российской делегации на встрече президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

На исчезновение видео с интервью обратило внимание издание BRIEF. Некоторые журналисты предположили, что причиной тому стал один спонтанный жест министра, которым он сопроводил свой ответ на вопрос о том, победит ли Россия в ходе специальной военной операции.

“У нас нет других вариантов”, - ответил Шойгу журналисту и при этом развел руками в неоднозначном жесте.

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Шойгу не уверен в победе РФ в войне с Украиной?

Авторы телеграм-канала “Можем объяснить” усмотрели в этом интервью “неуверенность в победе” российской стороны в войне с Украиной. Они сравнили риторику Шойгу в марте 20222 года и осенью 2023 года.

Если спустя месяц после начала активных боевых действий министр обороны бодро отчитывался о выполнении “основных задач первого этапа специальной военной операции”, “существенном снижении боевого потенциала украинских вооруженных сил”, “завоевании господства в воздухе” и “практически полном уничтожении ВВС Украины и системы ПВО”, то сейчас главе оборонного ведомства, судя по его высказываниям, похвастаться не чем. В упомянутом выше интервью Шойгу говорил общими фразами о том, что “войска держат активную оборону”, “готовятся к осенней кампании”, “обороняют то, что необходимо оборонять”, “занимаются тем, что выбивают технику и личный состав”.

Как отметили авторы телеграм-канала, последним значимым успехом российской армии на фронте стал захват Лисичанска и Северодонецка больше года назад - летом 2022 года, после чего российская армия вынуждена лишь отступать. Даже захват Бахмута в мае этого года благодаря бойцам ЧВК “Вагнер”, по словам авторов телеграм-канала, не имел стратегического значения и дался ценой существенных потерь.

Минувшее же лето на фронте для украинской стороны было ознаменовано прорывом самой укрепленной линии россиян, так называемой “линии обороны Суровикина”.

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Напомним, в начале сентября украинские военные заявили о «консолидации территорий, отвоеванных на южных линиях фронта» и приступили к попыткам прорвать следующую линию российской обороны.

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Это произошло после освобождения села Работино, после которого ВСУ начали продвижение к Мелитополю. Это направление крайне важно для украинской стороны, поскольку прорыв обороны на этом участке гарантирует выход ВСУ к Азовскому морю, а россиянам не позволит создать «сухопутный коридор» в Крым.

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