"Пользы - как от энергетических пирамид" - В ВСУ рассказали, почему российские "зубы дракона" не останавливают танки"

🎤 Мнение

Опубликовано: 08.09.2023 13:21 , Обновлено: 08.09.2023

Военный эксперт Евгений Дикий, бывший командир роты батальона "Айдар" рассказал, как Вооруженным силам Украины удалось прорвать первую линию российской обороны во время недавнего наступления в районе города Токмак на юге Запорожской области и почему оборонительные сооружения "зубы дракона", растянувшиеся по всей линии фронта, "не остановят украинские танки".

[info_b]“Зубами дракона” военные и обозреватели называют железобетонные квадратно-пирамидальные конструкции высотой 90-120 см, которыми нередко укрепляют линию обороны. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что такие “зубы дракона”, проложенные в три ряда, были установлены россиянами на временно оккупированных территориях Украины по всей линии фронта. Они протянулись на сотни километров, а по обе стороны от них на отдельных участках также вырыты огромные противотанковые рвы.[/info_b]

В интервью украинскому порталу “Настоящее время” Евгений Дикий назвал “зубы дракона” “самой несерьёзной и бесполезной частью линии обороны”.

“Реальной пользы в бою от них ровно никакой. Был период, когда была такая пошлость: ставить на столах так называемые энергетические пирамидки, которые должны были защищать от негативных энергий. Эффект от этих бетонных пирамид ровно такой же, на самом деле”, - заявил эксперт.

По словам Дикого, объяснить установку этих бетонных пирамид на российских линиях обороны можно лишь “необходимостью попилить федеральный бюджет”. Впрочем, отметил бывший украинский военный, российская оборона базируется вовсе не на этих “зубах дракона”, которые являются “забавной памятной деталью”, а на скрытых за ними минных полях.

Как пояснил эксперт, вторая линия российской обороны сильно отличается от первой, которую украинцы успешно преодолели на южном участке фронта. Теперь военным предстоит пройти не “громадное минное поле длинной более 100 км и глубиной от 5 до 10 км”, а искать проходы на второй линии обороны, оставленные российским военными.

Евгений Дикий заявил, что после минных полей россияне возвели очень сложную систему бетонированных дотов и земных фортификаций - траншей и окопов, соединенных между собой на десятки, если не сотни километров.

“Война с безумными историческими реконструкторами”

“Эта часть “линии Суровикина” – это уже даже не Вторая мировая война, а Первая. Вот в Первую мировую как раз Европа была такими “линиями Суровикина” перекопана от океана до океана, россияне сейчас это воспроизвели”, - рассказал эксперт, отметив, что в таких условиях складывается впечатление, что украинские военные сегодня “сражаются с безумными историческими реконструкторами”.

“Брать такие укрепления приходится ровно таким же образом, как это делалось в Первую мировую. При всех дронах, спутниках и других новинках никто так и не изобрел ничего такого, чтобы заменяло простую атаку пехоты, которая должна проползти, пробежать, пройти к этим окопам, спрыгнуть в них с автоматом в руках и чуть ли не в рукопашную закончить штурм вражеских позиций”, – пояснил Дикий.

При этом последнюю линию обороны, по мнению эксперта, пересечь будет проще, поскольку она предназначалась в основном для снабжения первых двух линий.

“Есть большая надежда, что когда мы прорвём вторую линию, дальше может пойти каскадный эффект и она может начать рушиться”, - заявил он, добавив, что для этого ВСУ ещё “надо очень поработать”.

Напомним, в начале сентября украинские военные заявили о “консолидации территорий, отвоеванных на южных линиях фронта” и приступили к попыткам прорвать следующую линию российской обороны.

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Это произошло после освобождения села Работино, после которого ВСУ начали продвижение к Мелитополю. Это направление крайне важно для украинской стороны, поскольку прорыв обороны на этом участке гарантирует выход ВСУ к Азовскому морю, а россиянам не позволит создать “сухопутный коридор” в Крым.

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