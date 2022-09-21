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Опубликовано: 21.09.2022 15:33 , Обновлено: 21.09.2022

Российские СМИ сообщили, что депутаты и сенаторы не попадут под мобилизацию, объявленную президентом Владимиром Путиным. А депутат Госдумы РФ Дмитрий Вяткин заявил, что им это и не нужно, потому что «уйти на фронт — самое легкое».

Как сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в аппарате Совета Федерации, депутаты Госдумы и сенаторы имеют право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Это прописано в законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

[info_b] В Статье 18 закона действительно сказано, что «отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется […] членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы».[/info_b]

В свою очередь депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Дмитрий Вяткин выразил мнение, что «написать заявление и уйти на фронт — это самое легкое решение».

«Но за нами, за каждым из нас, за всеми нашими партиями стоят граждане, которые живут, казалось бы, обычной мирной жизнью. Мы посмотрим, как будто бы две реальности – одна фронтовая, одна мирная: праздники, фейерверки над каждым городом», — сказал он.

По его словам, на депутатах «лежит обязанность и ответственность, чтобы донести важность и критичность сегодняшней ситуации до каждого, с кем мы можем говорить и до кого мы можем дотянуться».

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Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу 21 сентября сообщил, что в ходе мобилизации призовут 300 тысяч резервистов. При этом, по его словам, тех, кто подходит под критерии, — почти 25 миллионов человек.

Шойгу заверил, что мобилизации в России не подлежат ни студенты, ни призывники-срочники, которые «продолжат служить на территории Российской Федерации».

Шойгу объяснил, зачем Путин объявил мобилизацию 300 тысяч россиян

Кстати, в опубликованном 21 сентября указе президента России Владимира Путина о мобилизации скрыли пункт №7. В документе он обозначен грифом «Для служебного пользования». А на сайте Кремля и вовсе после шестого сразу идет восьмой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, с чем это связано.

Песков объяснил, почему в указе Путина о мобилизации скрыли седьмой пункт