Песков объяснил, почему в указе Путина о мобилизации скрыли седьмой пункт

Опубликовано: 21.09.2022 13:00 , Обновлено: 21.09.2022

В опубликованном 21 сентября указе президента России Владимира Путина о мобилизации скрыли пункт №7. В документе он обозначен грифом «Для служебного пользования». А на сайте Кремля и вовсе после шестого сразу идет восьмой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, с чем это связано.

По его словам, неопубликованный седьмой пункт указа президента о частичной мобилизации связан с количеством мобилизуемых.

Он также рассказал, что о том, кто получит отсрочку от мобилизации, «в кратчайшие сроки определит правительство». И подчеркнул, что о временных рамках проведения частичной мобилизации в указе Путина не говорится.

Кроме того сообщил, что разъяснения о том, кто не сможет выехать из России из-за частичной мобилизации, «последуют».

«Я единственное что вам могу сказать… Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал — 300 тысяч человек. Там речь о количестве до 300 тысяч человек. И тоже, как пояснил министр обороны, не единомоментно», — также рассказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин в своем обращении 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию. Он подписал соответствующий указ, который уже появился на сайте Кремля.

Путин объявил частичную мобилизацию в России

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу 21 сентября сообщил, что в ходе мобилизации призовут 300 тысяч резервистов. При этом, по его словам, тех, кто подходит под критерии, — почти 25 миллионов человек.

Шойгу объяснил, зачем Путин объявил мобилизацию 300 тысяч россиян