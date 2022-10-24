Су-34 в Ейске рухнул на дом из-за птиц — ТАСС

Опубликовано: 24.10.2022 08:10 , Обновлено: 24.10.2022

Причиной падения истребителя Су-34 на жилой дом в российском Ейске, из-за которого погибло 14 человек, стали птицы. Об этом сообщило издание ТАСС 24 октября со ссылкой на источник в силовых структурах.

Там заявили, что в момент взлета две чайки попали в двигатель самолета, из-за чего он загорелся и рухнул.

Останки птиц нашли в обломках самолета.

Ранее Телеграф писал, что в Сети появилось новое четкое видео крушения Су-34 в российском Ейске. Кадры были сняты на видеорегистратор проезжающей рядом машины.

«Текай быстрее!» — Появилось новое видео момента крушения Су-34 в Ейске

Напомним, вечером 17 октября военный самолет упал прямо на жилые дома. По последним данным, из-за этого погибло 14 человек, в том числе трое детей. Еще 19 получили ранения.

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова заявила, что трое жителей многоэтажного дома, рядом с которым рухнул военный самолёт СУ-34 погибли из-за того, что выпрыгнули из горящего дома.

Под завалами дома в Ейске нашли ещё одно тело. Что с пилотами Су-34?

Кстати, 23 октября в России в городе Иркутск еще один военный самолёт Су-30 рухнул на жилой двухэтажный дом. По сообщениям российских источников, самолёт летел с авиазавода.

В России ещё один военный самолёт упал на жилой дом. В Иркутске