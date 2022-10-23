"Текай быстрее!" - Появилось новое видео момента крушения Су-34 в Ейске

🎥 Видео

Опубликовано: 23.10.2022 11:13 , Обновлено: 23.10.2022

В Сети появилось новое четкое видео крушения Су-34 в российском Ейске. Кадры были сняты на видеорегистратор проезжающей рядом машины.

На видео запечатлен как сам момент крушения военного самолёта, так и катапультирование пилота за секунды до столкновения с жилым домом.

«Текай быстрее! Саша бегом! Люди, люди, не сбей никого!», - слышно за кадром дала пассажира автомобиля.

https://twitter.com/UAPopcorn/status/1584094494969892865?s=20&t=85JSHOubGFnxE0Uo9p6KhQ

Ранее Телеграф сообщил, что вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова заявила, что трое жителей многоэтажного дома, рядом с которым рухнул военный самолёт СУ-34 погибли из-за того, что выпрыгнули из горящего дома.

«Выпрыгивали с верхних этажей» — В Ейске рассказали, как погибли жители многоэтажки после крушения СУ-34

Ранее российские телеграм-каналы опубликовали первые видео момент крушения военного самолёта СУ-34 на жилые дома в Ейске.

Появились видео момента падения СУ-34 на жилые дома в российском Ейске