В России ещё один военный самолёт упал на жилой дом. В Иркутске

🎥 Видео

Опубликовано: 23.10.2022 14:05 , Обновлено: 23.10.2022

В России в городе Иркутск ещё один военный самолёт Су-30 рухнул на жилой двухэтажный дом. По сообщениям российских источников, самолёт летел с авиазавода.

Катастрофа произошла около 18 часов по местному времени в микрорайоне Ново-Ленино. На место выехали оперативные службы. На одном из видео видно, как самолет упал на дом почти отвесно.

[Telegram_widget url=“https://t.me/stranaua/71442”]

Жители Иркутска не сразу поверили, что на жилой дом в Ново-Ленино упал военный самолёт: “То ли самолёт, то ли метеорит”. Однако губернатор области подтвердил, что на жилой дом рухнул борт модели Су.

В местном МЧС сообщили, что Су-30 потерпел крушение Иркутске во время испытательного полета.

https://twitter.com/typicaldonetsk/status/1584137853331652608?s=20&t=k_gOvYTSU4O8426-JoYqLg

[Telegram_widget url=“https://t.me/astrapress/14602”]

[Telegram_widget url=“https://t.me/astrapress/14603”]

Тг-издание “Астра” сообщило, что два пилота самолёта, скорее всего, погибли.

[Telegram_widget url=“https://t.me/astrapress/14604”]

https://twitter.com/Anri__Tina/status/1584139574376206336?s=20&t=SQcMDPkfy9ORLMEo94CZ0Q

https://twitter.com/j__o__k__/status/1584139232632745985?s=20&t=SQcMDPkfy9ORLMEo94CZ0Q

[info_b]Су-30 — советский/российский двухместный многоцелевой истребитель завоевания господства в воздухе, поколения 4+. В Иркутске находится авиаремонтный завод “Корпорация Иркут”, который [link href=“https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4” rel=“noopener” target=“_blank”] производит [/link] самолёты КБ «Сухой», в том числе Су-30МК для ВВС Индии, Китая, Малайзии, Алжира, Индонезии, Венесуэлы. Испытательные полёты производятся на экспериментальном аэродроме Иркутск-2, непосредственно примыкающем к территории завода.[/info_b]

[Telegram_widget url=“https://t.me/breakingmash/39312”]

Ранее Телеграф сообщил, что в Сети появилось новое четкое видео крушения Су-34 в российском Ейске. Кадры были сняты на видеорегистратор проезжающей рядом машины.

«Текай быстрее!» — Появилось новое видео момента крушения Су-34 в Ейске