США объявили о передаче Украине кассетных снарядов и десятков боевых машин

Опубликовано: 07.07.2023 22:38 , Обновлено: 07.07.2023

Пентагон 7 июля, как и писала ранее американская пресса, огласил очередной пакет военной помощи для Украины на 800 млн долларов. В него вошли кассетные снаряды, ракеты и современные боевые машины.

США отправят в Украину (возможно, уже отправили):

— 32 БМП M2 Bradley;

— 32 БТР Stryker;

— дополнительные ракеты для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS;

— ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin и TOW;

— зенитные ракеты (воздух-воздух) AIM-7;

— 31 155-мм гаубица;

— 105 и 155-мм снаряды, включая кассетные DPICM;

— оборудование для разминирования, запчасти, стрелковое оружие и 28 миллионов патронов к нему;

— 27 тактических инженерных машин;

— 10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники.

Таким образом, американцы не только активно заменяют понесенные ВСУ потери в ходе контрнаступления, но и расширяют номенклатуру поставляемых боеприпасов.

“Трудное решение”

Предоставление кассетных боеприпасов Украине “дает им дополнительную стрелу в колчан”, заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, комментируя новый пакет военной помощи Украине.

Он добавил, что для украинцев важно иметь комбинацию боевых возможностей, и что не существует единственной “серебряной пули”, чтобы победить россиян.

Что касается сроков поставки, он ответил, что собирается быть “немного осмотрительным” по соображениям оперативной безопасности, и что США были “довольно осторожны в разговорах о конкретных сроках”. Представитель Пентагона, однако, уточнил: “Единственное, что я скажу, это то, что они выполнят поставленные задачи в сроки, соответствующие контрнаступлению”.

Американский чиновник признался, что он “так же обеспокоен гуманитарными обстоятельствами” поставки кассетных боеприпасов для ВСУ, как и другие. Но, по его словам, с другой стороны - “самое худшее для гражданского населения и Украины - это победа России в войне”.

Каль напомнил, что российские войска использовали кассетные боеприпасы “без разбора” с начала своей войны на Украине.

По словам Каля, США отправят Украине свои “самые современные” кассетные боеприпасы двойного назначения с улучшенной начинкой (DPICM), уровень “неразорвавшихся” которых составит менее 2,35%.

Он заявил, что у кассетных боеприпасов, используемых Россией по всей Украине, уровень неразорвавшихся боеприпасов составляет от 30% до 40%.

В свою очередь, советник президента США по Нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что решение об отправке кассетных боеприпасов ,Киеву было непростым.

“Это трудное решение. Это решение, которое мы отложили. Это решение потребовало действительно тщательного рассмотрения потенциального вреда гражданским лицам. Когда мы собрали все это воедино, команда национальной безопасности дала единодушную рекомендацию, и президент Байден в конечном счете решил, проконсультировавшись с союзниками и партнерами, а также с членами Конгресса, продвигаться вперед в реализации этой стратегии”, - признался Салливан.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что его страна будет помогать Украине столько, сколько потребуется для защиты ее территории от вторжения.

“Россия начала эту неспровоцированную войну против Украины. Россия могла бы остановить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие атаки на города и людей Украины. Пока она этого не сделает, Соединенные Штаты Америки и наши союзники и партнеры будут вместе с Украиной столько, сколько потребуется”, - пообещал политик.

США увеличили производство боеприпасов для Украины

Каль также заявил, что США существенно увеличили производство 155 млн снарядов и что союзники по НАТО также выложились в свою оборонно-промышленную базу.

Но реальность такова, заявил представитель Пентагона, что союзникам “нужно будет построить такой “мост”, чтобы его пропускной способности было достаточно, чтобы поддерживать ежемесячно украинцев в артиллерийском бою”.

Ранее Телеграф сообщил, что мразу несколько американских изданий сообщили, что администрация Белого дома одобрила передачу Пентагоном Украине кассетных боеприпасов. Чем они отличаются от простых?

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