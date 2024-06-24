"Стала бы катастрофой для всех в регионе" - Израиль и Ливан приблизились к началу войны

Опубликовано: 24.06.2024 18:59 , Обновлено: 24.06.2024

Израильские вооруженные силы и поддерживаемая Ираном группировка "Хезболла" в Ливане резко активизировали трансграничный обмен ударами в последнее время. В нескольких поселениях на севере Израиля и в ливанских деревнях была проведена эвакуация.

Десятки тысяч людей по обе стороны горной границы между Израилем и Ливаном вынуждены были покинуть свои дома из-за усиления опасений по поводу возможного начала еще одной полномасштабной войны.

На ливанской стороне почти все жители таких городов, где проживает большинство шиитов, как Кафр-Кила, Адаиса, Айта-аш-Шааб и Айтарун, покинули свои дома. Частые израильские авиаудары и артиллерийские обстрелы превратили многие из этих населенных пунктов в руины.

Опасения начала новой войны в регионе усилились после того, как премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что “интенсивная фаза войны с ХАМАСОМ (в Газе) подходит к концу” и что затем внимание ЦАХАЛа может быть перенесено на северную границу Израиля с Ливаном, где в последние недели усилились боевые действия с поддерживаемой Ираном группировкой “Хезболла”.

“Мы можем сражаться на нескольких фронтах, и мы готовы к этому”, - заверил он в интервью для израильского Channel 14.

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Он уточнил, что передислокация войск к границе с Ливаном будет осуществляться “в первую очередь в оборонительных целях”, но также позволит десяткам тысяч израильтян, перемещенных в результате ракетных обстрелов “Хезболлы”, вернуться домой. “Если мы сможем, мы сделаем это дипломатическим путем. Если нет, мы сделаем это по-другому. Но мы вернем всех [жителей] домой”, - пообещал премьер Израиля.

Тем временем, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила в понедельник, 24 июня, что “дальнейшая эскалация” конфликта Израиля с Ливаном приведет к “катастрофе” для всего Ближнего Востока.

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Направляясь на встречу министров иностранных дел Европейского союза в Люксембурге, Бербок назвала ситуацию вдоль северной границы Израиля с Ливаном “более чем тревожной”.

“Дальнейшая эскалация стала бы катастрофой для всех в регионе, и именно поэтому так важно, чтобы мы, наконец, добились прекращения огня в Газе”, - сказала Бербок журналистам.

С ней согласился и главный дипломат Европейского союза Жозеп Борелль. Он предупредил в понедельник, что вероятность того, что война в Газе разожжет более масштабный конфликт между Израилем и Ливаном, растет с каждым днем.

“Риск того, что эта война затронет юг Ливана и распространится дальше, возрастает с каждым днем”, - заявил Борелль, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, журналистам в Люксембурге в понедельник.

Тем временем, власти Ирана, поддерживающие “Хезболлу”, пригрозили Израилю поражением в взмолноц войне.

Заявление Тегерана ещё в пятницу прозвучало на фоне продолжающих усиливаться опасений по поводу крупного израильского наступления в Ливане.

“Любое опрометчивое решение оккупационного израильского режима спасти себя может ввергнуть регион в новую войну, следствием которой станет разрушение инфраструктуры Ливана, а также оккупированных в 1948 году территорий”, - говорится в сообщении представительства Ирана при ООН.

“Несомненно, в этой войне в конечном счете проиграет только одна сторона - сионистский режим. Ливанское движение сопротивления “Хезболла” способно защитить себя и Ливан – возможно, пришло время для самоуничтожения этого незаконного режима”, - заявили в Иране.

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