Глава "Хезболлы" пригрозил войной стране ЕС

Опубликовано: 20.06.2024 10:11 , Обновлено: 20.06.2024

Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации «Хезболла» Хасан Насралла пригрозил ответными мерами Кипру, если эта страна предоставит свои аэропорты и военные базы Израилю в возможной войне с Ливаном.

Кипр станет “частью войны”, заявил Насралла при выступлении в телевизионном эфире. Глава “Хезболлы” назвал возможности своей группировки в контексте потенциального конфликта с Израилем.

Так, Насралла объявил об атаках с суши, моря, воздуха и о “полном изменении ситуации в Средиземном море”. Генсек организации отметил, что она будет сражаться “без правил” и “без ограничений”, а “в случае более широкой войны в Израиле не будет места, безопасного от наших ракет и наших беспилотников”.

“Враг знает, что мы готовились к худшему (…) и что ни в одном месте нельзя будет избежать наших ракет”, - заявил Насралла.

На его угрозы ответил президент Кипра Никос Христодулидис. “Он [Кипр] не является частью проблемы, это часть решения. Эта роль очевидна, например, через коридор гуманитарной помощи, который был признан не только арабским миром, но и международным сообществом”, - процитировало президента агентство Reuters.

Он заявил, что остров “никоим образом не вовлечен в военные конфликты”, передала радиостанция RMF24.

По информации Reuters, Кипр не предлагал Израилю какие-либо наземные объекты, однако в прошлом разрешал стране использовать свое воздушное пространство для проведения учений.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что израильское военное руководство 18 июня утвердило планы боевых действий в Ливане и рассказало, когда армия страны может перейти к наступлению на Ливан.

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