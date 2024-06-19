В ЦАХАЛ одобрили планы наступления на Ливан. Когда начнут?

Опубликовано: 19.06.2024 09:10 , Обновлено: 19.06.2024

Израильское армейское руководство вечером 18 июня утвердило планы боевых действий в Ливане. На фоне активизации трансграничных боевых действий с боевиками ливанской шиитской организацией "Хезболла", израильские военные заявили об "ускорения готовности сил на местах", а также рассказали, когда могут перейти к этапу наступления на Ливан.

Оперативные планы наступления на Ливан и боевых действий на его территории были одобрены главой Северного командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майором Ори Гордином и руководителем Оперативного управления генерал-майором Одедом Басюком, сообщило местное издание The Times of Israel.

Заявление руководства ЦАХАЛ поступило на фоне неоднократных нападений боевиков “Хезболлы” на север Израиля, из-за которых в стране начали расти опасения по поводу разрастания конфликта. Как следствие, Израиль предупредил Ливан, что больше “не может терпеть присутствие “Хезболлы” вдоль своей границы” и что в случае, если сторонам не удастся достичь дипломатического решения, ЦАХАЛ перейдёт к военным действиям, чтобы “подтолкнуть “Хезболлу” на север”.

“Мы очень близки к тому моменту, когда решим изменить правила игры против “Хезболлы” и Ливана. В тотальной войне “Хезболла” будет уничтожена, а Ливан сильно пострадает”, - заявил 18 июня министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

Как отметило издание The Times of Israel, “Хезболла” наносит удары по территории Израиля практически ежедневно с момента атаки ХАМАС 8 октября 2023 года. Руководство ливанской организации настаивает на том, что тем самым они “демонстрирует свою поддержку палестинцам” и ХАМАС в их борьбе с Израилем в секторе Газа.

Нетаньяху распустил военный кабинет. Что дальше?

Ранее Telegraf.news рассказал, чтов начале июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил Ливан о том, что страна готова приступить к “чрезвычайно мощным действиям” на севере.

Израиль решил начать войну в Ливане? Нетаньяху предупредил о «чрезвычайно мощном» ответе на атаки «Хезболлы»