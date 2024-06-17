Нетаньяху распустил военный кабинет. Что дальше?

Опубликовано: 17.06.2024 13:19 , Обновлено: 17.06.2024

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером 16 июня официально распустил военный кабинет - коалицию, созданную в октябре 2023 года для управления кампаниями против ХАМАС и "Хезболлы".

Глава израильского правительства расформировал кабинет по причине того, что один из трех его министров Бенни Ганц, а также один из наблюдателей военного кабинета Гади Айзенкот покинули структуру. Как пояснил представитель канцелярии Нетаньяху изданию The Times of Israel, военный кабинет “больше не актуален”.

Теперь премьер-министр и глава Минобороны страны Йоав Галант проведут “небольшие специальные консультации” с другими чиновниками для принятия основных решений по войне, добиваясь окончательного одобрения со стороны кабинета безопасности Израиля.

Как отметил портал Ynet, “решение Нетаньяху было ожидаемым”, учитывая требование министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира присоединиться к форуму вместо уходящих в отставку министров. По информации издания, фактически расформированная структура тем не менее провела встречу. “Но канцелярия премьер-министра определила встречу как «консультацию по безопасности», хотя в ней участвовали те же участники военного кабинета”, - написал Ynet.

[info_b]Военный кабинет сформировали 11 октября 2023 года для управления военной операцией Израиля в Газе. В руководство коалиции вошли Нетаньяху, Галант и Ганц. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Бенни Ганц объявил о своем выходе из военного кабинета 9 июня. По мнению министра, Нетаньяху “мешает добиться настоящей победы”. Выход из коалиции оппозиционный министр назвал «сложным и мучительным решением», но заверил, что принял его «на благо Государства Израиль».

«Мешает добиться настоящей победы Израиля» — Лидер оппозиции вышел из Военного кабинета Нетаньяху