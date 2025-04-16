США в 3 раза снизили сумму «долга» Украины за помощь — Bloomberg

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 16.04.2025 17:03 , Обновлено: 16.04.2025

В переговорах между Вашингтоном и Киевом об экономической сделке, возможно, наметился некоторый компромисс — по крайней мере, в цифрах. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные «осведомлённые источники», администрация Дональда Трампа существенно снизила свою оценку помощи, оказанной Украине с февраля 2022 года, которую она намерена «вернуть» за счёт будущей прибыли от украинских ресурсов.

После раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе США снизили свою оценку помощи с $300 млрд до примерно $100 млрд. Эта цифра уже ближе к собственной оценке Киева (более $90 млрд).

Зеленский и Трамп не сошлись в подсчетах суммы помощи США и рейтинга. 350 или 98,5 млрд долларов?

Напомним, администрация Трампа лоббировала идею соглашения, по которому Вашингтон получит долю прибыли от будущих украинских инвестиционных проектов (включая добычу полезных ископаемых и инфраструктуру) в качестве «компенсации» за многомиллиардную помощь, оказанную при предыдущем президенте Джо Байдене.

Несмотря на это «смягчение» в оценке суммы, основные принципы американского подхода, по данным Bloomberg, остались прежними и продолжили вызывать разногласия.

Так, соглашение по-прежнему предполагает создание специального инвестиционного фонда, контролируемого Вашингтоном, куда должны перечисляться прибыли от украинских проектов. США будут иметь «первоочередное право» на эти средства.

Вашингтон продолжил настаивать, что вся предоставленная ранее помощь должна рассматриваться как «вклад» США в этот фонд. А вот давать обязательства по будущим инвестициям в фонд (что крайне интересует Киев) американская сторона пока не спешит, откладывая этот вопрос.

Киев продолжил сопротивляться признанию прошлой помощи «долгом» и стремиться к лучшим условиям соглашения. Украинским переговорщикам, как сообщили источники агентства, «с трудом удаётся» переубедить американскую сторону отказаться от подхода «помощь в обмен на будущие прибыли», который лежит в основе наиболее «драконовских» требований Вашингтона.

Есть ли правда в скандальных заявлениях Трампа о Зеленском и Украине? Американские журналисты сопоставили факты

Несмотря на очевидные разногласия, обе стороны старались демонстрировать прогресс. Минфин США назвал недавние технические переговоры «крайне продуктивными» и выразил надежду на скорое завершение. Министр финансов США Скотт Бессент заявил Bloomberg, что стороны «очень-очень близки» и сделка может быть подписана «уже на этой неделе». Министр экономики Украины Юлия Свириденко написала в Facebook о «позитивном шаге» и скором подписании «меморандума о намерениях».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Верховная Рада Украины 16 апреля приняла решение продлить срок действия военного положения в стране ещё на 90 дней. Как это может повлиять на возможное перемирие с Россией?

Украина продлила военное положение на 90 дней. А как же перемирие с Россией?