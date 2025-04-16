Украина продлила военное положение на 90 дней. А как же перемирие с Россией?

🎤 Мнение

Опубликовано: 16.04.2025 12:56 , Обновлено: 16.04.2025

Верховная Рада Украины приняла решение продлить срок действия военного положения в стране ещё на 90 дней — до 6 августа 2025 года. Следом депутаты продлили и всеобщую мобилизацию — на тот же срок. Как отметили политические обозреватели, это произошло за 19 дней до истечения действовавшего ранее указа президента Зеленского и на фоне нарастающих слухов о возможном скором перемирии с Россией. Что может означать это решение?

Голосование прошло почти единогласно. Как сообщили украинские СМИ, включая телеграм-канал «Политика Страны», против продления военного положения и мобилизации высказался только народный депутат Алексей Гончаренко.

Что это значит? Тот же телеграм-канал предложил свою трактовку этого шага Зеленского, который инициировал продление ВП, связывая его с несколькими «тревожными для него» процессами:

Заморозка выборов . Продление военного положения означает, что президентских и парламентских выборов в Украине в ближайшие месяцы точно не будет, даже если будет достигнуто прекращение огня. Самый ранний срок возможных президентских выборов, если ВП не продлят после августа — это середина ноября. Власти также намекают на возможное увеличение срока подготовки к послевоенным выборам, что может сдвинуть их и на следующий год. Это, по мнению источника, остужает пыл тех, кто в Украине уже начал готовиться к предвыборной кампании. Сигнал внешним игрокам . На фоне слухов о новом обострении отношений Зеленского с администрацией Трампа (из-за споров по «сделке о недрах», выступлении на телеканале CBS и не только), а также слухов о якобы обсуждаемом Москвой и Вашингтоном уходе Зеленского как условии мира, украинский президент продемонстрировал, что он никуда уходить не собирается. Борьба с «ожиданиями перемирия» . Продление ВП — это сигнал украинскому обществу о том, что «война будет долгой» и «расслабляться рано». Власти Украины признали, что ожидания скорого мира уже создают проблемы для мобилизации.

При этом, как подчеркнули авторы канала, само по себе продление военного положения «не означает, что перемирия точно уже в ближайшие месяцы не будет». Это, по оценке источника, скорее попытка Зеленского «заморозить политическую ситуацию» внутри страны на ближайшие месяцы — независимо от того, будет ли прекращение огня или нет.

Почему Гончаренко выступил против продления военного положения? Он публично заявил, что не поддерживает это решение по двум причинам: отсутствие процедуры демобилизации и предельных сроков службы по мобилизации, а также «бусификация» украинских мужчин (мобилизация через «отлов» на улице). Он предположил, что в украинском обществе нет более уязвимой категории населения, чем военные.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что президент России Владимир Путин озвучил властям США свои условия заключения мирного соглашения с Украиной.

Судьба 5 регионов Украины и протоколы безопасности. Спецпредставитель Трампа рассказал о мирном плане, который предложил Путин