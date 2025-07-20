США решили ввести для туристов "сбор за честность". Сколько придется платить?

Опубликовано: 20.07.2025 12:22 , Обновлено: 20.07.2025

Путешественники, направляющиеся в Соединенные Штаты, скорее всего, столкнутся с дополнительными расходами — им предстоит оплачивать так называемый «сбор за честность» (visa integrity fee). Это положение содержится в недавно принятом "Большом красивом биле" («One Big Beautiful Bill Act»), инициированном администрацией президента Дональда Трампа.

“Значительные проблемы и нерешенные вопросы”

«Новый сбор обязателен для всех, кто оформляет неиммиграционные визы, и не подлежит отмене», — сообщили в CNBC Travel.

Впрочем, согласно тексту закона, часть путешественников сможет вернуть эти деньги.

Пока детали нововведения остаются размытыми, что создает трудности для туристов и визовых служб.

«Подробности о новом требовании скудны, что привело к «значительным проблемам и нерешенным вопросам относительно его реализации».», — заявил представитель Ассоциации путешествий США (U.S. Travel Association).

Тем не менее, кое-что уже известно.

Сколько придется заплатить?

В 2025 финансовом году (с 1 октября 2024 по 30 сентября 2025) сбор составит как минимум $250. Однако, согласно закону, министр внутренней безопасности имеет право увеличить эту сумму.

В дальнейшем размер сбора будет индексироваться с учетом инфляции.

Кого коснется нововведение?

Платить «сбор за честность» придется всем, кто оформляет неиммиграционные визы, включая:

туристов;

деловых путешественников;

иностранных студентов.

В то же время, граждане некоторых стран (например, Австралии, Японии и большинства государств Европы) могут въезжать в США без виз по программе Visa Waiver.

Когда и как платить?

Сбор взимается при выдаче визы. Таким образом, те, кому откажут в разрешении, ничего не заплатят.

При этом новый платеж не заменяет другие визовые сборы, а дополняет их.

«Например, работник по визе H-1B, уже оплачивающий $205 за заявку, теперь должен будет внести в общей сложности $455», — уточнил Стивен Браун, партнер иммиграционной юридической фирмы Reddy Neumann Brown PC.

Кроме того, закон увеличил стоимость формы I-94 (документ о въезде и выезде) с $6 до $24.

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Можно ли вернуть деньги?

Возврат возможен, но только при соблюдении условий визы:

отсутствие нелегальной занятости;

выезд из страны не позднее чем через 5 дней после окончания срока действия визы.

Возмещение будет производиться после истечения срока визы.

Главные неясности

На данный момент сбор еще не введен, и точные сроки его запуска неизвестны.

«Полагаю, для этого потребуется принятие нормативного акта или хотя бы уведомление в Федеральном реестре», — считает Браун.

Также остается открытым вопрос, как именно будет осуществляться оплата.

«Закон обязывает министра внутренней безопасности взимать сбор, но DHS (Министерство внутренней безопасности) не занимается процессом подачи заявок или выдачей виз» — сообщили в U.S. Travel Association.

Представитель DHS в ответ на запрос CNBC заявил, что для реализации сбора требуется «межведомственная координация».

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Цель нововведения

«Закон “One Big Beautiful Bill” обеспечивает необходимые меры для восстановления целостности иммиграционной системы США», — утверждают в DHS.

Как это повлияет на туристов?

По словам Брауна, новый сбор сильнее всего ударит по держателям виз категории B (туристы и бизнесмены) и иностранным студентам.

Кстати, повышение стоимости виз совпало с подготовкой США к крупным событиям 2026 года, включая празднование 250-летия страны и часть матчей ЧМ по футболу FIFA.

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