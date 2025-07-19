Опубликовано: 19.07.2025 09:43 , Обновлено: 19.07.2025

Президент США Дональд Трамп подал в суд на газету The Wall Street Journal, её владельцев, включая Руперта Мёрдока, и двух журналистов, потребовав компенсацию в размере не менее 10 миллиардов долларов. Причиной стала публикация издания о поздравительной открытке для Джеффри Эпштейна от 2003 года, которая, как заявила газета, была подписана именем Трампа.

Иск, поданный в федеральный суд Майами, обвинил ответчиков в клевете, которая причинила Трампу, по его словам, «огромный» финансовый и репутационный ущерб.

В чём суть публикации?

The Wall Street Journal сообщила о существовании поздравительной книги для финансиста Джеффри Эпштейна, в которой среди прочих была и открытка, предположительно от Трампа. В статье говорилось, что она содержала машинописный текст, обрамлённый нарисованным от руки контуром обнажённой женщины.

Газета процитировала завершение письма: «С днём рождения — и пусть каждый день будет ещё одним прекрасным секретом», под которым стояла подпись «Дональд».

Дональд Трамп отверг подлинность этого поздравления, назвав его «фейком». В его иске говорится, что издание опубликовало статью с целью нанести ущерб его репутации. При этом, по мнению юристов Трампа, «показательно, что в статье не объясняется, получили ли ответчики копию письма, видели ли они его или им его кто-то описал».

В своём заявлении в соцсети Truth Social Трамп назвал статью «фальшивой, вредоносной, клеветнической, фейковой новостью» в «бесполезной газетёнке». Представитель компании Dow Jones, в свою очередь, заявил о «полной уверенности в строгости и точности» своего репортажа и готовности защищаться в суде.

«Дело Эпштейна»

Джеффри Эпштейн, финансист и осуждённый за сексуальные преступления, покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке в 2019 году. Дональд Трамп ранее заявлял, что разорвал отношения с Эпштейном ещё до того, как его проблемы с законом стали достоянием общественности в 2006 году.

На фоне давления со стороны своих сторонников, требующих раскрыть файлы по делу Эпштейна, Трамп поручил генеральному прокурору Пэм Бонди обратиться в суд с просьбой обнародовать показания большого жюри по этому делу.

Требования в иске

Сумма в 10 миллиардов долларов, которую требует Трамп, превысила крупнейшие компенсации по делам о клевете в недавней истории США. Как заявили Reuters эксперты по праву, чтобы выиграть это дело, Трамп должен будет доказать, что ответчики действовали со «злым умыслом», то есть знали, что публикуют ложную информацию, или действовали с безрассудным пренебрежением к её правдивости.

Ранее журналисты Telegraf.news уже рассказывали, как президент США Дональд Трамп объявил, что поручил генеральному прокурору принять меры по публикации показаний Эпштейна.

Трамп поручил срочно опубликовать «дело Эпштейна» после известий о его «непристойном письме»