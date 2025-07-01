Для доллара настал "худший период" за десятилетия. Что ждать белорусам?

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Опубликовано: 01.07.2025 14:48 , Обновлено: 01.07.2025

Американский доллар сейчас переживает один из худших периодов за последние несколько десятилетий. Такую оценку ослаблению национальной валюты США дал заместитель директора аналитического департамента брокерского дома XTB Михал Стайняк. Посмотрели, какой долгосрочный прогноз по курсу доллара дал он и другие международные аналитики и узнали, к чему готовиться белорусам.

По мнению экономистов, опрошенных польским порталом Money.pl, доллар “пал жертвой непредсказуемой политики администрации Трампа”. Хаотичная тарифная война, когда президент США то вводил “драконовские” тарифы на импорт, то отменял их, растущие потребности бюджета США в кредитных ресурсах, продвигаемое Трампом увеличение и без того немалого госдолга США, по мнению специалистов, скажется на стабильности американских займов, приведёт к оттоку капитала с рынков облигаций и, в результате, скажется на курсе доллара.

Как отметил Стайняк, с начала 2025 года индекс доллара уже просел на 11% . Это самое существенное падение за столь короткий период за последние 30 лет , заявил специалист.

Несмотря на это, существенной угрозы статусу доллара как де-факто мировой резервной валюты Стайняк не видит. Впрочем, по его словам, это вовсе не означает, что ослабление доллара прекратится. По его словам, доверие глобальных инвесторов к доллару подрывает наметившийся курс центрального банка США на более агрессивное снижение процентных ставок, перспективы продолжения торговых войн Трампом, а также усилившееся давление Белого дома на Федеральную резервную систему.

Такое же мнение высказал Марек Рогальский, главный аналитик Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska (DM BOŚ). По его словам, нынешняя риторика администрации президента США, недавние нападки Трампа на действия Федрезерва и ее председателя Джерома Пауэлла “бьют по мировым позициям доллара”.

“Большой и красивый” законопроект Трампа ухудшит ситуацию?

Новый налоговый законопроект, который в настоящее время рассматривается в Сенате и уже вызвал немало споров, по словам Рогальского, в случае его принятия только “ухудшит состояние государственных финансов в США”. По мнению эксперта, этот законопроект, который в Белом доме назвали “большим и красивым”, приведет к росту задолженности и бюджетному дисбалансу в стране, что не может не повлиять на устойчивость национальной валюты.

В беседе с агентством Reuters инвесторы также отметили, что беспокойство по поводу независимости ФРС усугубляет ущерб национальной американской валюте. Уважение к независимым институтам, таким как центральные банки, долгое время рассматривалось как ключевой фактор привлекательности крупных экономик, помогающий укрепить экономическую стабильность и обеспечить определенность политики.

Опрос 75 ​​управляющих резервами центральных банков, опубликованный ранее на этой неделе аналитическим центром OMFIF, показал, что 70% опрошенных считают, что складывающаяся политическая обстановка в США отталкивает их от желания инвестировать в доллар. За год этот показатель вырос более чем в два раза.

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Что будет с долларом в Беларуси в июле?

Тем временем финансовый аналитик, обозреватель, кандидат экономических наук Александр Козлов в интервью порталу Onliner.by дал свой среднесрочный прогноз по курсам иностранных валют и самим белорусским рублём. По его словам, Беларусь в целом “достаточно защищена” от “внешних шоков”. Этому способствует привязка национальной валюты к мультивалютной корзине. Доллар в ней занимает лишь 30%, на 10% она состоит из китайского юаня, на 60% - из российского рубля.

Именно поэтому на стабильность белорусского рубля в большей степени влияет то, как ведёт себя валюта восточного соседа. Так, по словам Козлова, если ключевая ставка Центрального банка России останется в июле на прежнем уровне, серьезных изменений курса доллара ждать не стоит, по крайней мере - в ближайшей перспективе.

“Если ставка Центробанка России останется без изменений, то и курс доллара в Беларуси будет находиться примерно в тех же значениях плюс-минус небольшой процент. Доллар может даже слегка дешеветь в моменте. Скорее всего, в июле он будет держаться в диапазоне 2,9—3 рубля за доллар”, - дал свой прогноз экономист.

А вот если российский Центробанк пойдёт на снижение ключевой ставки, что приведёт к ослаблению российского рубля к доллару, это “по инерции”, поскольку экономика Беларуси тесно связана с российской, приведёт к подорожанию доллара и в Республике.

“Это может произойти ближе к осени или к концу года”, - озвучил свой предварительный прогноз Козлов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Евразийский банк развития (ЕАБР) 24 июня опубликовал свой обновлённый макроэкономический прогноз для 7 государств-участников. Проанализировав экономические тенденции начала 2025 года, специалисты пришли к выводу, что рост глобальной экономики замедлится по итогам года замедлится до 3%, а также дали прогноз, когда за доллар в Беларуси будут давать больше 4 рублей.

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