«Предательство американского народа»? Трамп подписал свой «большой красивый» закон о налогах и расходах

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Опубликовано: 05.07.2025 08:46 , Обновлено: 05.07.2025

Президент США Дональд Трамп 4 июля подписал закон о масштабном сокращений налогов и расходов, устроив на лужайке у Белого дома настоящее шоу. В то время, как сторонники Трампа из Республиканской партии возлагают большие надежды на этот документ, в Демократической партии его уже расценили как "предательство американского народа".

Церемония подписания документа 4 июля в день, когда в США отмечается День независимости, была похожа на политический митинг Трампа, отметило агентство Reuters. Президент подписал свой “большой красивый закон” в присутствии сотен сторонников и под шум пролетающих над их головами военных самолетов - бомбардировщиков-невидимок и истребителей, подобных тем, что принимали участие в недавних ударах США по ядерным объектам в Иране. После подписания документа демонстративно поставил точку в дебатах о необходимости принятия этого законопроекта, ударив по столу судейским молоточком.

Подписанный главой государства законопроект, как пояснили политические обозреватели, позволит:

профинансировать спорную иммиграционную политику Трампа,

сделать постоянными налоговые льготы 2017 года, выгодные в первую очередь крупному бизнесу и среднему классу,

увеличит госдолг из-за снижения налоговых поступлений (по предварительным оценкам - на 3 трлн долларов к нынешним 36,2 трлн долларов),

лишит миллионы американцев медицинской страховки.

В Палате представителей, контролируемой в настоящее время республиканцами, законопроект вызвал крайне эмоциональные дебаты и был принят с минимальным перевесом голосов: 218 “за” против 214 “против”.

Сам Трамп выразил большое воодушевление по поводу данного документа, заявив, что “никогда не видел, чтобы люди в нашей стране были настолько счастливы” по поводу принятия нового налогового законопроекта. По мнению политика, документ будет способствовать экономическому росту страны.

“Итак, у вас самое большое сокращение налогов, самое большое сокращение расходов, самые большие инвестиции в безопасность границ в истории Америки”, — кратко описал суть налоговых изменений Трамп.

Однако в оппозиционной Трампу Демократической партии его воодушевление не разделяют. Во время дебатов в Палате представителей лидер демократов Хаким Джеффрис произнёс рекордно длинную речь, которая длилась 8 часов и 46 минут, раскритиковав законопроект как “поощрение богатых”, которое, по мнению демократов, лишит американцев с низкими доходами федеральной медицинской страховки и продовольственной помощи.

Председатель Национального комитета Демократической партии Кен Мартин высказался ещё более резко, предсказав, что принятый Трампом закон будет стоить республиканцам голосов на предстоящих выборах в Конгресс, которые намечены на 2026 год.

“Сегодня Дональд Трамп решил судьбу Республиканской партии, закрепив её как партию миллиардеров и особых интересов, а не работающих семей”. Этот законопроект будет висеть на шее Республиканской партии долгие годы. Это было полным предательством американского народа. Сегодня мы предупреждаем республиканцев: вы потеряете свое большинство”, - прокомментировал Мартин принятие законопроекта.

Ранее Telegraf.news американский миллиардер Илон Маск 30 июня вновь вступил в заочный конфликт с американским президентом Дональдом Трампом. Поводом стал тот самый “большой и красивый” законопроект о бюджетных расходах. Ещё во время обсуждения законопроекта в Сенате Маск на своей платформе X пригрозил тем сенаторам, которые проголосуют за принятие этого документа, сделать всё, чтобы они не прошли в парламент на следующих выборах, а самому Трампу - созданием третьей партии в стране.

Маск пригрозил Трампу создать свою партию «Америка», если тот примет «безумный» законопроект о расходах