США пригрозили Израилю урезать поставки оружия из-за гуманитарной ситуации в Газе

Опубликовано: 16.10.2024 08:46 , Обновлено: 16.10.2024

Белый дом пригрозил Израилю урезать поставки американского оружия, если власти страны не предпримут серьёзные шаги по "существенному улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа". Таков посыл официального письма, направленного в минувшие выходные госсекретарём США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином министру обороны Израиля Йоаву Галланту и министру стратегических вопросов Рону Дермеру.

О содержании письма подробно рассказало израильское издание The Times of Israel, в распоряжение которого попала копия документа. По данным издания, американские власти отвели Израилю на исправление гуманитарной ситуации в Газе срок в один месяц.

В Белом доме обеспокоились резким сокращение поставок гуманитарной помощи в мятежный сектор за последние месяцы, поставив под сомнение обязательство Израиля никоим образом не ограничивать ввоз гуманитарной помощи в Газу. Не умаляя попыток Израиля исправить ситуацию, Блинкен и Остин в своём письме указали на то, что с весны этого года объём доставленной в сектор гуманитарной помощи “сократился более чем на 50%”, а в сентябре объём помощи оказался “самым низким за любой месяц в течение прошлого года”.

“Чтобы обратить вспять нисходящую тенденцию в гуманитарной сфере и в соответствии со своими предыдущими заверениями, Израиль должен — начиная с сегодняшнего дня и в течение 30 дней — предпринять следующие конкретные меры”, — говорится в письме американских лидеров.

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Сообщается, что требования Белого дома сводятся к трём пунктам:

увеличение поставок гуманитарной помощи в Газу к началу зимы (по некоторым данным, речь идёт о 350 грузовиков с гуманитарной помощью каждый день через все четыре основных контрольно-пропускных пункта, контролируемых Армией обороны Израиля);

облегчение маршрута доставки помощи через Иорданию;

прекращение “изоляции” северной части Газы.

Блинкен и Остин также призвали израильских военных перейти к практике “адекватных пауз” в боевых действиях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), чтобы обеспечить безопасное проведение гуманитарных операций и позволить палестинцам в прибрежной гуманитарной зоне Маваси перебраться вглубь страны до наступления зимы. По данным американцев, “множественные приказы об эвакуации уже вынудили 1,7 млн человек” искать убежища в этом районе.

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Израильский чиновник в Вашингтоне, комментируя ситуацию изданию The Times of Israel на условиях анонимности, заявил, что Израиль “относится к этому вопросу серьезно” и намерен “обсудить опасения, поднятые в этом письме, с американскими коллегами” в ближайшее время. По данным издания, соответствующие консультации планируется провести в конце октября.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 7 октября в ЦАХАЛ опубликовали данные о своих операциях в секторе Газа, на Западном берегу и в Ливане за последний год. По их данным, спустя год после вторжения боевиков палестинской исламистской террористической группировки ХАМАС погибло порядка 17 тыс. ее представителей и членов других террористических группировок.

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