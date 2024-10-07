Израиль заявил, что за год ликвидировал 17 тыс. боевиков ХАМАС

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Опубликовано: 07.10.2024 10:23 , Обновлено: 07.10.2024

Армия обороны Израиля 7 октября опубликовала новые данные о своих операциях в секторе Газа, на Западном берегу и в Ливане: от количества ракет, выпущенных по Израилю, до количества объектов, пораженных израильскими ВВС. По данным ЦАХАЛ, спустя год после вторжения боевиков палестинской исламистской террористической группировки ХАМАС погибло порядка 17 тыс. ее представителей и членов других террористических группировок.

По информации Армии обороны Израиля, ее военные убили:

восемь командиров бригад ХАМАС и тех, кто имел эквивалентное звание,

свыше 30 командиров батальонов,

более 165 командиров рот ХАМАС и боевиков с аналогичным званием.

Об этом написала израильская газета The Times of Israel. Также ЦАХАЛ заявил, что с начала войны в секторе Газа израильская армия поразила около 40,3 тыс. целей, а войска обнаружили около 4700 туннельных шахт.

В Ливане, по данным ЦАХАЛ, израильской стороной было убито более 800 террористов, в основном членов военизированной организации “Хезболла”. Среди убитых - 90 командиров “Хезболлы”, заявила Армия обороны Израиля.

Кроме того, ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов почти по 11 тыс. позиций “Хезболлы” и 26 тыс. ракет, снарядов и беспилотников, выпущенных по территории Израиля за год. В это число, по информации израильской армии, вошли:

13,2 тыс. снарядов, запущенных из Газы (не менее 5000 - 7 октября),

12,4 тыс. - из Ливана,

около 60 из Сирии,

180 из Йемена,

400 из Ирана.

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Также ЦАХАЛ привел данные по потерям израильской стороны за год войны: погибло 728 солдат, резервистов и сотрудников службы безопасности, еще 4576 получили ранения.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в ночь на 6 октября ЦАХАЛ продолжил наносить авиаудары по территории Ливана. В качестве своих целей израильские военные назвали командные центры боевиков “Хезболлы”, их склады оружия, подземные туннели. Армейское руководство заявило, что не намерено давать боевикам “ни облегчения, ни передышки”, а израильский премьер Биньямин Нетаньяху повторил угрозу в адрес Ирана, пообещав “ответный удар” за недавний ракетный обстрел Израиля.

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