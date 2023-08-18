США одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов

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Опубликовано: 18.08.2023 07:56 , Обновлено: 18.08.2023

Информагентство Reuters, ссылаясь на американского чиновника и письмо госсекретаря Энтони Блинкена сообщило, что США одобрили запросы Дании и Нидерландов на поставку Украине истребителей F-16. Их отправка может произойти после того, как будет завершена подготовка украинских летчиков.

«Этим письмом я выражаю полную поддержку Соединенных Штатов как передаче истребителей F-16 Украине, так и обучению украинских летчиков квалифицированными инструкторами. По-прежнему остается важным, чтобы Украина была в состоянии защитить себя от продолжающейся российской агрессии и нарушения ее суверенитета», — говорится в письме Блинкена.

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По словам госсекретаря, одобрение запросов Дании и Нидерландов на отправку истребителей позволит Украине «в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первая партия пилотов завершит обучение».

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 16 августа заявил, что осенью и зимой этого года Украина не сможет получить истребители F-16. По его словам, «как бы там ни было», но вопрос об обучении украинских летчиков на F-16 «сдвинулся с места».

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При этом, по оценке военных экспертов Франц-Стефана Гади и Майкла Кофман, поставки истребителей F-16 не помогут украинской армии добиться быстрого успеха на фронте.

[info_b]Истребитель F-16 — легкий многоцелевой истребитель США четвертого поколения, является основой воздушных сил разных стран мира. F-16 довольно легкий и дешевый в обслуживании. В истребителе установлен только один двигатель, но несмотря на это, самолет может выполнять практически все задачи в воздухе: от боев до высокоточной бомбардировки.[/info_b]

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