Германия пообещала поставить Украине новейшие супер-беспилотники Luna NG — Bild

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Опубликовано: 13.08.2023 11:13 , Обновлено: 13.08.2023

Немецкая компания Rheinmetall пообещала отправить Киеву самые современные разведывательные беспилотники Luna NG. Об этом сообщило Bild со ссылкой на источники.

По информации издания, дроны, предназначенные для ведения воздушной разведки, должны передать Украине до конца 2023 года.

В целом в состав «беспилотного пакета» входят наземная станция управления с несколькими БПЛА, пусковая катапульта, а также военные грузовики.

«Luna от Rheinmetall — это совершенно новая система беспилотников, которая превосходит предыдущую модель по всем важным эксплуатационным характеристикам. Помимо использования в качестве системы разведки, они также могут обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь», — сообщили в Bild.

«NG» в названии означает «новое поколение» беспилотника Luna.

Ранее Телеграф писал, что Берлин согласился передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, но при условии, что они будут модифицированы. Бундесвер уже обратился к изготовителю ракет с такой просьбой. Об этом сообщил журнал Spiegel, ссылаясь на свои источники.

Германия согласилась передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Но с условием — СМИ