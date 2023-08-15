В Норвегии пообещали Киеву самые современные ПВО против российских дронов. Что умеют?

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Опубликовано: 15.08.2023 12:16 , Обновлено: 15.08.2023

Норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace подписала контракт на 71 миллион долларов с Международным фондом помощи Украине на поставку систем противовоздушной обороны Киеву, говорится в заявлении компании. Таким образом, Киев должен получить самые новейшие системы ПВО для борьбы с БПЛА.

Противовоздушные системы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (C-UAS) “обеспечат значительное повышение боеспособности Вооруженных сил Украины и поддержат их способность защищать свой народ и свою страну от воздушных угроз”, - говорится в заявлении президента Kongsberg Эйрика Ли.

Согласно ему, системы “разработаны для противодействия широкому спектру БПЛА [беспилотных летательных аппаратов] с решениями, позволяющими либо нанести физический вред, либо иным образом нейтрализовать воздушную угрозу”.

Ранее похожую систему корпорация поставила в Германию. Тогда речь шла о системе ПВО, в которую был интегрирован радар 3-го поколения Hensoldt Spexer для обнаружения и сопровождения беспилотных летательных аппаратов. В решении также использовался автоматический гранатомет калибра 40 мм с боеприпасами для стрельбы по воздушным целям. При этом данная система имеет различные варианты вооружения калибром до 30 мм и зенитные ракеты, которые могут быть использованы против беспилотных летательных аппаратов.

Вот как работает такой комплекс ПВО:

Тем временем немецкий производитель вооружений Rheinmetall поставит разведывательную беспилотную систему нового поколения Luna в Украину “в течение 2023 года”, говорится в заявлении компании в воскресенье.

Беспилотная система включает в себя наземную станцию управления и несколько беспилотных летательных аппаратов и сможет “обнаруживать, классифицировать и распознавать объекты в режиме реального времени”, - говорится в заявлении.

В Rheinmetall заявили, что стоимость поставки “составляет небольшую двузначную сумму в миллион евро”.