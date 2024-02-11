Глава НАТО ответил на призыв Трампа к России "делать, что хочет"

Опубликовано: 11.02.2024 18:46 , Обновлено: 11.02.2024

Глава НАТО обвинил Дональда Трампа в том, что он подвергает риску жизни людей, предлагая России вторгнуться в страну Альянса, которые "не платят". Так Йенс Столтенберг отреагировал слова экс-президента США, который заявил, что "поощрил бы" власти России "делать все, что они, черт возьми, захотят".

Глава НАТО сказал: “Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает всю нашу безопасность, включая безопасность США, и подвергает американских и европейских солдат повышенному риску”.

“НАТО остается готовым и способным защитить всех союзников. Любое нападение на НАТО встретит единый и решительный ответ. Я ожидаю, что независимо от того, кто победит на президентских выборах, США останутся сильным и преданным союзником НАТО”, - высказался Йенс Столтенберг.

Ранее Телеграф сообщил, что в субботу, 10 февраля, Дональд Трамп заявил, что он позволил бы России делать “все, что, черт возьми, они захотят” с теми странами НАТО, которые не выделяли достаточно средств на оборону. Таким образом экс-президент США пообещал не соблюдать главный пункт устав Альянса о коллективной обороне, в случае если снова станет главой США.

Трамп призвал Россию делать с НАТО «все что, черт возьми, захочет»