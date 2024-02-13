Сенат США одобрил выделение $60 млрд. Украине. Но есть нюанс

Опубликовано: 13.02.2024 17:14 , Обновлено: 04.07.2024

Сенат США – верхняя палата парламента, контролируемый Демократической партией, одобрил законопроект, предусматривающий выделение $95 млрд. на помощь Украине, Израилю и Тайваню, сообщило агентство Reuters. Конкретно на помощь Украине из этого пакета предусмотрено $60,1 млрд. Однако такое решение еще вовсе не означает, что вопрос закрыт.

Теперь проект рассмотрит палата представителей (нижняя палата). А вот ее контролируют республиканцы. И, по мнению агентства, вероятность того, что проект будет принят палатой, невелика.

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По информации CNN, за законопроект проголосовали 70 сенаторов против 29, при этом 22 республиканца проголосовали «за». Он подразумевает выделение:

$60,1 млрд. на помощь Украине;

$14,1 на поддержку Израилю;

$9,2 млрд. на гуманитарную помощь гражданским лицам в зонах конфликтов;

$4,8 млрд. на поддержку региональных партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе и др.

Ранее Телеграф писал, что лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил: если республиканцы не поддержат сенатский законопроект на цели нацбезопасности и будут ждать возвращения в Белый дом Дональда Трампа, «Украина может исчезнуть». И предположил, что в Европе может начаться война.

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