США не поддержали резолюцию ООН в поддержку Украины накануне годовщины войны – Reuters

Опубликовано: 20.02.2025 20:18 , Обновлено: 20.02.2025

Соединённые Штаты отказались быть соавтором проекта резолюции ООН, приуроченной к третьей годовщине военного конфликта России и Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника. Резолюция, как сообщается, поддержала территориальную целостность Украины и требует от России вывода войск.

По словам дипломатов, голосование в Генеральной Ассамблее ООН запланировали на понедельник, 24 февраля 2025 года. Напомним, резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательной юридической силы, но обладают политическим весом, отражая мнение мирового сообщества.

«В предыдущие годы Соединённые Штаты последовательно выступали соавторами подобных резолюций в поддержку справедливого мира в Украине», — отметил один из источников, пожелавших остаться анонимными, что, как предположило издание, может указывать на радикальные перемены.

Один из дипломатических источников сообщил Reuters, что резолюцию поддержали более 50 стран. Он не назвал, какие именно.

Ещё один дипломатический источник также на условиях анонимности заявил: «На данный момент ситуация такова, что они [США] не подпишут её». По его словам, сейчас ведутся усилия по поиску поддержки со стороны других стран, в том числе стран Глобального Юга.

Представитель дипломатической миссии США при ООН в Женеве не ответил на запрос агентства о комментарии.

Голосование в ООН планируется на фоне углубляющегося конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Трамп, команда которого провела переговоры с Россией без участия Киева, стремится к скорейшему прекращению войны в Украине.

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Проект резолюции ООН, с которым ознакомилось агентство Reuters, «призывает к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны против Украины… в соответствии с Уставом ООН и международным правом».

В документе также напоминается о «необходимости полного выполнения соответствующих резолюций, принятых в ответ на агрессию против Украины, в частности, требования к Российской Федерации немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооружённые силы с территории Украины в пределах её международно признанных границ».

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