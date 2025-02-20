«Неправильно и опасно» - Европейские лидеры раскритиковали Трампа, назвавшего Зеленского «диктатором»

Опубликовано: 20.02.2025 07:56 , Обновлено: 20.02.2025

Президент США Дональд Трамп 19 февраля обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского и публично назвал его "диктатором", обострив публичную, но заочную перепалку между двумя лидерами, которая началась после того, как Трамп обвинил Киев в развязывании войны с Россией. Европейские лидеры риторику Трампа не поддержали. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц назвал позицию американского президента "неправильной и опасной".

Обвинения Трампа прозвучали 19 февраля на его странице в социальной сети Truth Social, всего через несколько часов после того, как Зеленский обвинил его в “повторении российской дезинформации”. Выступая перед журналистами в Киеве, Зеленский отверг ряд заявлений президента США, сделанных в этот день, и одновременно подтвердил позицию Киева касательно того, что заключение какого-либо соглашения о прекращении войны с Россией требует обязательного участия украинской стороны.

После первых переговоров, состоявшихся 18 февраля в Саудовской Аравии между представителями России и США, Трамп ясно дал понять, что хочет, чтобы война закончилась как можно скорее – даже если это будет означать значительные территориальные потери для Украины. В своих высказываниях на эту тему Трамп, как отметил телеканал CNN, порой “принимал нарратив Кремля” и обвинял Украину и своих союзников по НАТО в развязывании конфликта.

“К сожалению, президент Трамп — я испытываю к нему огромное уважение как к лидеру страны, к которой мы испытываем огромное уважение, как и к американскому народу, который всегда нас поддерживает, — к сожалению, он живет в этом дезинформационном пространстве”, — заявил Зеленский.

В свою очередь Трамп в какой-то момент даже заявил, что Украина “когда-нибудь может стать российской”, а в одном из последних постов в своей соцести и вовсе назвал украинского президента “диктатором”.

“Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстрее, иначе у него не останется страны”, — процитировало пост Трампа агентство Reuters.

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Эти слова американского лидера не остались без внимания Киева. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что никто не сможет заставить его страну уступить.

“Мы будем защищать наше право на существование”, — написал Сибига на своей странице в соцсети X.

Как отреагировали на слова Трампа в Европе?

В Европе нападки Трампа на Зеленского не поддержали. Так, пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик категорично заявил, что Зеленский “занимает свой пост после должным образом проведенных выборов”, что не ставит под сомнение его легитимность, на чем постоянно настаивает Москва и в чём усомнился и глава Белого дома. На вопрос о том, кто начал войну, Дюжаррик безапелляционно ответил, что это именно Россия вторглась в Украину, а никак не наоборот.

Свою поддержку Зеленскому выразил и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он созвонился с украинским лидером после того, как Трамп назвал его “диктатором”. В официальном сообщении с Даунинг-стрит указано, что Стармер “заявил, что было бы совершенно разумно приостановить выборы во время войны, как это сделала Великобритания во время Второй мировой войны” и выражается поддержка Зеленскому “как демократически избранному лидеру Украины”, передало издание news.sky.com.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц высказался ещё более резко, чем его британские коллеги. Он категорично отверг утверждение Трампа о том, что президент Украины является “диктатором” и всю его пророссийскую риторику.

“Просто неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского. Это правда: Владимир Зеленский — избранный глава государства Украина. Тот факт, что очередные выборы не могут проводиться в разгар войны, соответствует требованиям Конституции Украины и избирательного законодательства. Никто не должен утверждать обратное”, — заявил Шольц в интервью немецкому журналу Spiegel.

Канцлер напомнил, что именно Россия во главе с Владимиром Путиным начала войну в Украине, а Украине “уже почти три года приходится защищается от беспощадной российской агрессии”.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявления Трампа назвала “полным абсурдом”.

“Украинцы каждый день борются за свою свободную демократию. Мы поддерживаем их как европейцев на их пути к Европейскому союзу, чтобы мы могли вместе защитить наши демократии”, - заявила министр.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне Зеленский рассказал, сколько, по его данным, “стоила война” в Украине и на какую сумму предоставили помощь США. Цифры Зеленского не сошлись с информацией от его американского коллеги Дональда Трампа, озвученной вечером 18 февраля. Поспорили они заочно и о рейтинге доверия украинскому президенту.

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