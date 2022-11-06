США нарастили группировку спутников перед наступлением Украины под Херсоном

Опубликовано: 06.11.2022 15:09 , Обновлено: 06.11.2022

Изадние Defense News сообщило, что Пентагон увеличил группировку спутников, которые следят за передвижением рсосийских войск в Украине. Это сделано в преддверии наступления ВСУ под Херсоном.

При этом министерство обороны США расширило группировку за счёт коммерческих аппаратов на орбите Земли. Издание сообщило, что сейчас у Пентагона в распоряжении 50 спутников.

В группировку вошли спутники американского подразделения Airbus, калифорнийской Capella Space , Umbra, флоридской PredaSAR и американского отделения финской ICEYE. Все спутники контролирует Национальное управление военно-космической разведки США (NRO).

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Благодаря использованию коммерческих снимков Пентагон также решил проблему оперативности передачи данных украинцами. Ведь для того, чтобы поделиться снимками военных аппаратов требуется время на процедуру рассекречивания. А вот коммерческие снимки сразу попадают к ВСУ.

Кстати, украинцы недавно скинулись на свою группировку спутников. Один купили, а ещё несколько арендовали.

Ранее Телеграф сообщил, что финская компания ICEYE подписала соглашение с украинским Фондом Сергея Притулы о продаже спутника на орбите.

Данные со спутника обновляются раз в несколько часов – можно наблюдать за боевыми действиями на тактическом уровне. Разрешение фото – 25 сантиметров на пиксель. Украина получит спутник, работающий на орбите с удобным для наблюдения наклоном.

Новость Телеграф

В Кремле понимают свое отставание в этой сфере. И забили тревогу. Однако быстро создать свою группировку космических спутников Москва не может. А потому Россия готова ударить по коммерческим спутникам США, в том случае, если их будут использовать для помощи Украине. Об этом заявил замдиректора директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов 27 октября.

Россия пригрозила ударить по коммерческим спутникам США