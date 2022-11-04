"Шутка, которая вышла из-под контроля" - Украинцы покупают спутники и бронемашины для ВСУ благодаря фонду комика (не Зеленского)
Всего за девять часов украинский Фонд известного комика Сергея Притулы собрал 5,5 млн долларов от частных доноров на покупку 50 бронемашин FV103 Spartans, используемых британской армией. И это не начало, а середина истории.
Сам Сергей Притула сообщил позднее, что украинцы за 1,5 суток собрали не на 50, а на 60 бронетранспортеров для ВСУ.
“Никто! Никогда! Нас не победит! Потому что мы – украинцы! А это значит, что для нас нет слова “невозможно”! Полтора суток, за которые мы снова переворачиваем мир вверх дном и снова перевыполняем план. Сбор закрыт!” – написал он.
Британские машины, которые в настоящее время находятся на складах в секретных местах по всей Великобритании, прибудут на передовую в Украине как раз к самым суровым зимним холодам .
Но самое интересное в том, что передача Украине крупнейшей партии таких бронетранспортеров не связана ни со щедростью Великобритании, ни с закупками украинского министерства обороны, [link href=“https://www.theguardian.com/world/2022/nov/03/a-joke-that-went-out-of-control-crowdfunding-weapons-for-ukraines-war” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] издание The Guardian.
Поставка бронетранспортеров - всего лишь очередной пример необычайного масштаба и, действительно, скорости краудфандинговых кампаний, которые поддерживают украинскую армию с первых дней войны. Призыв к сбору средств на бронетехнику – со слоганом “Хватай их всех” – был запущен только в среду благотворительным фондом Сергея Притулы, названным в честь его основателя, популярного комика и телеведущего с большим количеством подписчиков в Интернете.
Сам Сергей Притула посетил Великобританию, чтобы проверить бронетранспортеры. Ранее правительство Великобритании уже передавало ВСУ 35 таких “Спартанцев”, и они прекрасно проявили себя на поле боя. Поэтому Фонд Притулы обратился к британским военным с просьбой продать ещё больше. Британские генералы, как оказалось, были очень заинтересованы.
“Мы - первая организация, которая собирается на самом деле закупать их, не как государство, как страна, а как неправительственная организация, которая передаст их министерству обороны Украины”, - сказал Максим Костецкий, координатор транспортного направления Фонда Притулы.
“Гусеничная база позволяет передвигаться в плохих погодных условиях, потому что сейчас, в осенний сезон, у нас почти каждый день идут дожди. Скоро пойдет снег, и “Спартанцы” будут очень хороши на передовой на юге страны и особенно на Донбассе, где сейчас идут самые тяжелые бои”, - рассказал он.
Директор по коммуникации фонда Притулы Мария Писаренкл рассказала, как все начиналось .
“Мы решили, хорошо, люди так злы, и мы можем превратить этот гнев во что-то полезное, - сказал Писаренко. - И мы объявили сбор средств на покупку учебника истории для Маска в Твиттере. И вы знаете, через час на наши счета поступило 1 млн украинских гривен (24 000 фунтов стерлингов), и мы подумали: “Хорошо, итак, у нас достаточно денег, буквально, чтобы купить учебники, но также и на поставку радиостанций”.
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“Это почти шутка, которая вышла из-под контроля, - смеясь рассказал Мария Писаренко. - Но именно так сейчас живут украинцы. Мы живем на грани шутки и трагедии. Шутками пытаются нивелировать масштаб трагедии. Шутка - это способ пережить эту трагедию. Да, линии действительно размыты”.
Ранее Телеграф сообщил, что финская компания ICEYE подписала соглашение с украинским Фондом Сергея Притулы о продаже спутника на орбите.
Данные спутника обновляются раз в несколько часов – можно наблюдать за боевыми действиями на тактическом уровне. Разрешение фото – 25 сантиметров на пиксель. Украина получит спутник, работающий на орбите с удобным для наблюдения наклоном.