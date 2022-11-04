"Шутка, которая вышла из-под контроля" - Украинцы покупают спутники и бронемашины для ВСУ благодаря фонду комика (не Зеленского)

Опубликовано: 04.11.2022 07:43 , Обновлено: 03.11.2022

Всего за девять часов украинский Фонд известного комика Сергея Притулы собрал 5,5 млн долларов от частных доноров на покупку 50 бронемашин FV103 Spartans, используемых британской армией. И это не начало, а середина истории.

Сам Сергей Притула сообщил позднее, что украинцы за 1,5 суток собрали не на 50, а на 60 бронетранспортеров для ВСУ.

“Никто! Никогда! Нас не победит! Потому что мы – украинцы! А это значит, что для нас нет слова “невозможно”! Полтора суток, за которые мы снова переворачиваем мир вверх дном и снова перевыполняем план. Сбор закрыт!” – написал он.

Британские машины, которые в настоящее время находятся на складах в секретных местах по всей Великобритании, прибудут на передовую в Украине как раз к самым суровым зимним холодам .

Но самое интересное в том, что передача Украине крупнейшей партии таких бронетранспортеров не связана ни со щедростью Великобритании, ни с закупками украинского министерства обороны, [link href=“https://www.theguardian.com/world/2022/nov/03/a-joke-that-went-out-of-control-crowdfunding-weapons-for-ukraines-war” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] издание The Guardian.

Поставка бронетранспортеров - всего лишь очередной пример необычайного масштаба и, действительно, скорости краудфандинговых кампаний, которые поддерживают украинскую армию с первых дней войны. Призыв к сбору средств на бронетехнику – со слоганом “Хватай их всех” – был запущен только в среду благотворительным фондом Сергея Притулы, названным в честь его основателя, популярного комика и телеведущего с большим количеством подписчиков в Интернете.

Сам Сергей Притула посетил Великобританию, чтобы проверить бронетранспортеры. Ранее правительство Великобритании уже передавало ВСУ 35 таких “Спартанцев”, и они прекрасно проявили себя на поле боя. Поэтому Фонд Притулы обратился к британским военным с просьбой продать ещё больше. Британские генералы, как оказалось, были очень заинтересованы.

“Мы - первая организация, которая собирается на самом деле закупать их, не как государство, как страна, а как неправительственная организация, которая передаст их министерству обороны Украины”, - сказал Максим Костецкий, координатор транспортного направления Фонда Притулы.

“Гусеничная база позволяет передвигаться в плохих погодных условиях, потому что сейчас, в осенний сезон, у нас почти каждый день идут дожди. Скоро пойдет снег, и “Спартанцы” будут очень хороши на передовой на юге страны и особенно на Донбассе, где сейчас идут самые тяжелые бои”, - рассказал он.

Директор по коммуникации фонда Притулы Мария Писаренкл рассказала, как все начиналось .

“Мы решили, хорошо, люди так злы, и мы можем превратить этот гнев во что-то полезное, - сказал Писаренко. - И мы объявили сбор средств на покупку учебника истории для Маска в Твиттере. И вы знаете, через час на наши счета поступило 1 млн украинских гривен (24 000 фунтов стерлингов), и мы подумали: “Хорошо, итак, у нас достаточно денег, буквально, чтобы купить учебники, но также и на поставку радиостанций”.

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“Это почти шутка, которая вышла из-под контроля, - смеясь рассказал Мария Писаренко. - Но именно так сейчас живут украинцы. Мы живем на грани шутки и трагедии. Шутками пытаются нивелировать масштаб трагедии. Шутка - это способ пережить эту трагедию. Да, линии действительно размыты”.

Ранее Телеграф сообщил, что финская компания ICEYE подписала соглашение с украинским Фондом Сергея Притулы о продаже спутника на орбите.

Данные спутника обновляются раз в несколько часов – можно наблюдать за боевыми действиями на тактическом уровне. Разрешение фото – 25 сантиметров на пиксель. Украина получит спутник, работающий на орбите с удобным для наблюдения наклоном.

Новость Телеграф