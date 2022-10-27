Россия пригрозила ударить по коммерческим спутникам США

Опубликовано: 27.10.2022 12:47 , Обновлено: 27.10.2022

Россия готова ударить по коммерческим спутникам США, в том случае, если их будут использовать для помощи Украине. Об этом заявил замдиректора директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов 27 октября.

«Отдельно хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную тенденцию… Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах», — передает его слова агентство ТАСС.

Воронцов заявил: «Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара».

Он считает, что Запад подвергает риску «устойчивость мирной космической деятельности», а еще «многочисленные социально-экономические процессы на земле от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах».

Вероятно, под угрозой удара теперь системы Starlink Илона Маска, которые играют ключевую роль для украинских военных. А также Planet Labs и Maxar — они часто публикуют спутниковые фото с фронта в Украине.

Кроме того, как писали украинские СМИ, недавно Киев приобрел доступ к информации со спутников финской компании ICEYE.

Кстати, неделю назад основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Россия может «убить» единственную работающую на украинском фронте систему связи Starlink.

«Большая разница между связью мира и связью фронта. Starlink — единственная система связи, все еще работающая на фронте — все остальные мертвы. Россия активно пытается «убить» Starlink. Для защиты SpaceX направила огромные ресурсы на оборону. Но даже в этом случае Starlink все еще может умереть», — объяснил он.

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