США готовы снизить пошлины на товары из Китая втрое — WSJ

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Опубликовано: 23.04.2025 19:21 , Обновлено: 23.04.2025

Администрация президента США Дональда Трампа «рассмотрела бы» возможность снижения недавних масштабных тарифов на импортируемые китайские товары, но только в рамках двусторонних переговоров с Пекином. Никаких односторонних шагов по ослаблению тарифного давления Вашингтон делать не намерен. Об этом сообщило агентство Reuters в среду, 23 апреля, ссылаясь на «источник, знакомый с ситуацией».

Это заявление стало реакцией на публикацию The Wall Street Journal, где утверждалось, что Белый дом рассматривает возможность урезания пошлин для деэскалации торгового напряжения с Китаем. WSJ даже приводила возможные цифры — снижение нынешних 125% тарифов до 50-65%.

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Сам президент США Трамп в среду, отвечая журналистам, не стал комментировать детали статьи WSJ, но вновь заявил о намерении заключить «справедливую сделку» с Китаем и напомнил о своих высказываниях днём ранее о возможности такого соглашения. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи позже назвал любые сообщения о тарифах «чистой спекуляцией», если они исходят не от самого Трампа.

Даже если предполагаемые WSJ ставки (50-65%) будут приняты, они, по мнению экспертов, останутся достаточно высокими, чтобы сдерживать значительную часть торговли. Как свидетельство текущего влияния, немецкая судоходная компания Hapag-Lloyd в среду сообщила, что уже отменены 30% её поставок из Китая в США. Китай, к слову, ввёл ответные 125%-ные пошлины на американский импорт.

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Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявлял, что обе страны считают нынешние ставки неустойчивыми, но не мог назвать сроков начала переговоров. Отдельные переговоры по борьбе с фентанилом пока результатов не дали.

Реакция рынков и МВФ

Сообщение о возможном снижении тарифов вызвало оптимизм на фондовых рынках США — индекс S&P 500 в среду вырос примерно на 3%. Этому также способствовало то, что Трамп накануне отказался от угроз уволить главу ФРС и допустил сделку с Китаем.

WSJ указывал, что рассматриваются разные варианты, включая «ступенчатый» подход, ранее предложенный в Конгрессе: 35% на «нестратегические» товары и 100%+ на «стратегические», с пятилетним периодом ввода.

На этом фоне Международный валютный фонд в среду вновь предупредил, что действующие американские тарифы (включая общие 10% на всех и повышенные на сталь, алюминий, авто) приведут к замедлению мирового роста и увеличению долга по всему миру. Трамп также рассматривает введение отраслевых пошлин на фармацевтику и чипы, что ещё больше нервирует рынки, отметили в МВФ.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как президента США Дональда Трампа обвинили в манипулировании рынком из-за чехарды, которую политик устроил во внешней торговле, то вводя огромные пошлины на весь импорт, то вдруг замораживая их на время. Один из яростных критиков Трампа, сенатор-демократ Адам Шифф, уже потребовал от Конгресса США начать расследование в отношении администрации действующего главы государства, заподозрив Трампа в «инсайдерской торговле».

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