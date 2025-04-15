Китай прекратил экспорт критически важных металлов, а ЕС официально приостановил пошлины против США

Опубликовано: 15.04.2025 08:40 , Обновлено: 15.04.2025

Глобальная торговая война, инициированная тарифными решениями администрации Дональда Трампа, продолжает набирать обороты, выливаясь в серию ответных мер, временных отступлений и неоднозначных заявлений, которые держат мировые рынки в напряжении. Китай ответил приостановкой экспорта критически важных редкоземельных металлов, Трамп поспешил дезавуировать недавние «исключения» для китайского хай-тека и анонсировал новые пошлины на чипы, а Евросоюз, сделав шаг назад вслед за США, поставил свои ответные меры на 90-дневную паузу.

В ответ на американские тарифы (до 125% на Китай), Пекин на днях предпринял два ключевых шага, сообщил The Independent.

Как сообщало ранее Минфин КНР, на весь импорт из США введены 34%-ные пошлины с 10 апреля.

Второй серьёзной мерой стал фактический запрет с 4 апреля на экспорт в США целого ряда средне- и тяжелоземельных редкоземельных металлов и магнитов, критически важных для производства полупроводников, автомобилей, роботов, дронов и даже ракет.

Как написало Reuters со ссылкой на источники, экспорт самария, гадолиния, тербия, диспрозия, лютеция, скандия и иттрия был остановлен. Экспортёрам теперь требуется лицензия от Минторга КНР, получение которой может занять от 6-7 недель до нескольких месяцев. Это создаёт риск дефицита для мировых компаний, учитывая, что Китай производит более 90% некоторых из этих РЗМ. Официальное обоснование Пекина — защита нацбезопасности и выполнение международных обязательств.

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Напомним, в пятницу Белый дом опубликовал список хай-тек товаров (смартфоны, ноутбуки, чипы), которые якобы освобождались от 125%-ных «взаимных» тарифов на Китай.

Но уже в воскресенье Трамп лично опроверг это, заявив, что «никто не сорвётся с крючка», а эти товары просто перемещаются в другую тарифную «корзину» и по-прежнему облагаются 20%-ной пошлиной (введённой им ранее под предлогом борьбы с поставками компонентов для синтетических опиоидов).

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Он подтвердил, что на следующей неделе объявит отдельные пошлины на полупроводники, которые вступят в силу «в недалёком будущем». Он допустил «гибкость» для некоторых компаний. Министр торговли Лютник пояснил, что специальный тариф на чипы и электронику ожидается «через месяц или два», цель — вернуть производство в США.

Эти противоречивые сигналы вызвали резкую критику со стороны бизнеса, инвесторов и даже некоторых политиков. Так, сенатор Элизабет Уоррен назвала это «хаосом и коррупцией».

На фоне американской «гибкости» Евросоюз решил воспользоваться объявленной Трампом 90-дневной отсрочкой по универсальным тарифам (10% вместо 20% для ЕС на этот период). Как сообщили в Еврокомиссии, ответные пошлины ЕС на американские товары (€21 млрд), которые должны были вступить в силу 15 апреля, также официально приостанавливаются на 90 дней (до 14 июля 2025 года), сообщили в Европейской комиссии.

Официальная причина — «дать шанс переговорам». Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов искать компромисс, но если переговоры провалятся, «контрмеры вступят в силу», и работа над ними продолжается. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович уже находится в Вашингтоне для встреч с американскими коллегами.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как на фоне шатких отношений с США и растущих опасений, что американский сжиженный газ станет таким же «политически заряженным товаром», как и российский, представители крупного европейского бизнеса начали высказывать идею частичного возврата к закупкам российского газа, включая и газ от «Газпрома».

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