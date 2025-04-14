Опубликовано: 14.04.2025 07:51 , Обновлено: 14.04.2025

Администрация президента США Дональда Трампа анонсировала новые меры против товаров из Китая, вызвав очередную волну недоумения и путаницу на рынках и у экспертов. Сначала, в пятницу, Белый дом опубликовал список из 20 категорий высокотехнологичных товаров (включая смартфоны, ноутбуки, чипы и дисплеи), которые освобождались от «взаимных» тарифов до 125%, недавно введённых против Китая. Но уже в воскресенье Трамп лично поспешил дезавуировать это «послабление», заявив, что «никто не сорвётся с крючка», и анонсировал скорое введение отдельных пошлин на полупроводники и, возможно, всю цепочку поставок электроники.

«Мы не будем заложниками других стран, особенно враждебных торговых наций, таких как Китай», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social, пояснив, что товары из пятничного списка лишь перемещаются в другую тарифную «корзину» и по-прежнему облагаются уже действующей 20%-ной пошлиной, передало агентство Al Jazeera.

Позже, разговаривая с журналистами на борту Air Force One, Трамп подтвердил, что новые тарифы на полупроводники он объявит на следующей неделе и вступят в силу «в недалёком будущем». Он, правда, допустил, что для некоторых компаний в секторе будет «определённая гибкость». «Нельзя быть настолько жёсткими», — добавил американский президент.

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Попытку объяснить эти сигналы предпринял министр торговли США Говард Лютник. В эфире ABC News он заявил, что пятничное «исключение» для хай-тека было временным. По его словам, эти товары всё равно попадут под отдельные отраслевые пошлины (вместе с полупроводниками и фармацевтикой) «вероятно, через месяц или два». Цель, как предсказал Лютник, — вернуть производство этой продукции в США. То есть, из одной «тарифной корзины» (125% «взаимных») их переложили в другую.

Фото иллюстрационное

Пекин сначала осторожно приветствовал пятничное «исключение» как «маленький шаг», но призвал к полной отмене тарифов, сообщило Reuters. После воскресных заявлений Трампа и Лютника Минторг Китая лишь отметил, что оценивает ситуацию, и привёл поговорку: «Колокольчик на шее тигра может снять только тот, кто его повесил».

Бизнес и инвесторы отреагировали с раздражением на очередную порцию «массовой неразберихи», которая мешает планированию и создаёт «хаос». Аналитики Wedbush назвали информационный поток из Белого дома «головокружительным». Один из рыночных стратегов даже написал, что «самое большое ралли года начнётся в тот день, когда Лютника уволят».

Эксперты по торговле удивились широте списка «исключённых» товаров, отметив, что он выходит далеко за рамки того, что обычно называют полупроводниками.

Американские миллиардеры Билл Экман и Рэй Далио выразили обеспокоенность по поводу негативного влияния тарифной войны на экономику и призвали Трампа к паузе.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о прогнозе Александра Лукашенко относительно того, как скажется на ценах в Беларуси «торговые войны» президента США Дональда Трампа, развязанные фактически со всем миром.

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