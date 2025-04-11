В конгрессе США назвали "истинную" цель торговой войны Трампа. Дело в личной выгоде?

Опубликовано: 11.04.2025 08:53 , Обновлено: 11.04.2025

Президента США Дональда Трампа обвинили в манипулировании рынком из-за чехарды, которую политик устроил во внешней торговле, то вводя огромные пошлины на весь импорт, то вдруг замораживая их на время. Один из яростных критиков Трампа, сенатор-демократ Адам Шифф, уже потребовал от Конгресса США начать расследование в отношении администрации действующего главы государства, заподозрив Трампа в "инсайдерской торговле".

Как отметило польское издание Business Insider, пост американского президента в социальных сетях о том, что сейчас “прекрасное время для покупок”, всего за несколько часов до того, как он совершил резкий разворот в своей “торговой войне”, привело к резкому росту фондовых рынков по всему миру. Дело в том, что этот пост он подписал своими инициалами - DJT, чего обычно не делает.

Эти инициалы совпадают с тикером (кратким названием в биржевой информации котируемых инструментов) компании Trump Media & Technology Group, которой принадлежит соцсеть Truth Social. Видимо, некоторые расценили пост Трампа как намёк на выгодное инвестирование, поскольку акции компании взлетели на 22% в среду.

Менее чем через четыре часа после своего поста американский лидер вновь шокировал инвесторов, объявив о 90-дневной приостановке дополнительных торговых пошлин для большинства стран, за исключением Китая, что привело к резкому росту фондовых индексов.

Время постов президента США и последовавшие за этим огромные скачки акций и привели к тому, что его обвинили в манипулировании рынком. Так, сенатор-демократ Адам Шифф призвал провести официальное расследование.

“Эти постоянные колебания в политике создают опасные возможности для инсайдерской торговли. Кто в администрации знал о последнем тарифном скачке Трампа заранее? Кто-нибудь покупал или продавал акции и получал прибыль за счет общественности? Я пишу в Белый дом — общественность имеет право знать”, - процитировало заявления Шиффа The Guardian.

Сенатор-демократ Крис Мерфи также написал на своей страничке в X, что в США “назревает скандал с инсайдерской торговлей”

“Твит Трампа в 9:30 утра ясно дает понять, что он хотел, чтобы его люди зарабатывали деньги на частной информации, известной только ему. Так кто же знал заранее и сколько денег они заработали?”, - задался вопросом сенатор.

Представительница Демократической партии Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес призвала всех членов Конгресса раскрыть информацию о любых акциях, которые они купили за последние 24 часа и даже озвучила крайний срок для раскрытия подобной информации — 15 мая, призвав “запретить инсайдерскую торговлю в Конгрессе”.

Между тем, когда американские журналисты в среду вечером спросили Трампа, когда именно он принял решение приостановить действие пошлин для большинства стран на 90 дней, Трамп ответил, что буквально “сегодня утром”, признавшись, что “последние несколько дней думал об этом”.

Однако представители Белого дома утверждают, что этот шаг был частью стратегии Трампа с самого начала, а его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт утверждает, что именно к этому сводится “искусство заключать сделки”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент США Дональд Трамп в очередной раз объявил об изменениях в своей тарифной политике 9 апреля. В сообщении на своей платформе Truth Social он сообщил о «немедленном повышении» пошлин на импорт из Китая до 125% и, одновременно, о введении 90-дневной «паузы» со сниженным (до 10%) тарифом для более чем 75 других стран.

«Отсутствие уважения» — Трамп «немедленно» повысил пошлины для Китая до 125% и объявил «паузу» для «более чем 75 стран»