В ISW объяснили, зачем РФ обвинила Украину в создании «грязной бомбы»

Опубликовано: 24.10.2022 08:40 , Обновлено: 24.10.2022

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем свежем отчете назвали цель министра обороны России Сергея Шойгу, который заявил, что Украина может применить грязную ядерную бомбу.

По ихмнению, РФ пытается замедлить или остановить западную военную помощь Украине и ослабить НАТО, «разжигая страх» перед несколькими министрами обороны стран Альянса.

В ISW напомнили, что 23 октября Шойгу провел телефонные разговоры с главами министерств обороны Франции, Турции, Великобритании и США.

Он уверял своих собеседников, что Украина якобы готовится осуществить атаку под фальшивым флагом, используя «грязную бомбу». По его словам, Киев в дальнейшем планировал «обвинить РФ в использовании оружия массового уничтожения».

[info_b]«Грязная бомба» — это самый простой вариант радиологического оружия, состоящий из контейнера с радиоактивным изотопом (изотопами) и заряда взрывчатого вещества. При подрыве заряда взрывчатого вещества контейнер с изотопами разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади. Конкретное исполнение бомбы может быть различным в зависимости от количества и свойств исходного материала.[/info_b]

Шойгу обвинил Украину в создании «грязной бомбы»

В Киеве назвали это заявление «абсолютным и вполне предсказуемыым абсурдом».

По словам президента Украины Владимира Зеленского, «если кто-то может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект – и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить».

«Субъект как раз и приказал» — Зеленский ответил Шойгу на обвинения в создании «грязной бомбы»