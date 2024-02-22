«Сrazy SOB» – Байден назвал Путина сукиным сыном. Что ответили в Кремле?

Опубликовано: 22.02.2024 11:26 , Обновлено: 22.02.2024

Президент США Джо Байден, выступая 21 февраля в Сан-Франциско на мероприятии по сбору средств в связи с изменением климата, обозвал президента РФ Владимир Путина известной американской аббревиатурой «SOB». Да еще и «сrazy» добавил. В общем, обругал по полной. Что так взвинтило Байдена?

[inf]Американская аббревиатура SOB расшифровывается как «Son of a Bitch», что в переводе с английского означает «сукин сын». А «сrazy SOB» – «сумасшедший сукин сын».[/inf]

«У нас есть сумасшедший сукин сын, этот парень Путин. И другие. И мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте, – сказал Байден.

Но все же в оценке опасности Бадена российский президент оказался не главной угрозой. «Экзистенциальная угроза для человечества – это климат», – заявил американский лидер.

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Что сказал Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление Байдена. По словам Пескова, президенту США стоит задаться вопросом, использовал ли когда-либо Путин подобные выражения в адрес американских лидеров. «Использование подобных формулировок президентом США в отношении главы другого государства вряд ли ущемит интересы нашего президента», – сказал Песков. И добавил, что «подобные высказывания выглядят плохой попыткой выглядеть голливудским ковбоем».

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Обозвал не впервой

Отметим, что это не первые подобные эпитеты Байдена в отношении Путина. В марте 2022 года Джо Байден во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины назвал российского президента «мясником». А за десять дней до этого – «военным преступником».

Ранее Телеграф писал, как председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Тернер заявил, что комитет предоставил членам Конгресса информацию о «серьезной угрозе национальной безопасности» США со стороны России. По данным неназванных источников СМИ, эта угроза связана с потенциальным размещением Россией ядерного оружия в космосе. Тернер обратился к президенту Байдену с просьбой «рассекретить всю информацию, касающуюся этой угрозы». В России отреагировали.

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