В США огласили приговор Трампу. Сможет ли он теперь баллотироваться в президенты?

Опубликовано: 17.02.2024 13:25 , Обновлено: 17.02.2024

В пятницу, 16 февраля, судья штата Нью-Йорк Артур Энгорон принял решение в отношении бывшего президента США Дональда Трампа. Его признали виновным по делу, которое касается мошенничества с недвижимостью. Какой приговор и что с дальнейшей политической карьерой?

Прокуратура штата Нью-Йорк выдвинула Трампу несколько обвинений, среди которых такие серьезные, как мошенничество, подделка документов, составление ложных финансовых отчетов.

По информации CNN, бывшему главе Белого дома придется заплатить космический штраф в размере 355 миллионов долларов. И даже больше: по подсчетам «The New York Times», с учетом процентов фактическая сумма штрафа превысит 400 миллионов долларов. Помимо штрафа судья наложил ограничения на бизнес-деятельность Трампа в штате. Судья постановил, что бизнес-империя Трампа Trump Organization завышала стоимость своей недвижимости, таким образом получая выгодные банковские кредиты.

Помимо штрафа, написали СМИ, суд запретил Трампу в течение трех лет занимать руководящие должности в любой компании штата, включая собственную. И в течение двух лет – его сыновьям (один из них, Эрик Трамп, сейчас является исполнительным директором Trump Organization). Обоих сыновей Трампа – Дональда-младшего и Эрика – также приговорили к штрафу: в 4 миллиона долларов каждого. По словам судьи, во время процесса Трамп и другие обвиняемые по делу показали «неспособность признать свою ошибку» и продемонстрировали «отсутствие раскаяния».

Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший.

США обвинили РФ в подготовке к размещению ядерного оружия в космосе. Что ответили в России?

Поскольку утвержденные в отношении Трампа запреты касаются только штата Нью-Йорк, участвовать в предстоящих выборах президента США он сможет.

На обжалование решения суда у Трампа есть 30 дней, отведенных на это законом.

[inf]О расследовании в отношении бизнес-империи Трампа стало впервые известно в 2019 году после того, как «The New York Times» опубликовало расследование о его мошенничестве с налоговой отчетностью. Согласно ему, бизнес Трампа не декларировал доходы и, как следствие, не платил налоги в бюджет штата Нью-Йорк, где зарегистрирован. В сентябре 2022 года генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала гражданский иск по делу о мошенничестве экс-президента США с недвижимостью.[/inf]

Тем временем другой суд над Трампом в Нью-Йорке – по делу о выплатах порноактерам для влияния на результаты выборов 2016 года – начнется, скорее всего, в конце марта, напомнила «The New York Times».

Ранее Телеграф писал, как 10 февраля Дональд Трамп заявил, что он позволил бы России делать “все, что, черт возьми, они захотят” с теми странами НАТО, которые не выделяли достаточно средств на оборону. Таким образом экс-президент США пообещал не соблюдать главный пункт устав Альянса о коллективной обороне, в случае если снова станет главой США.

Трамп призвал Россию делать с НАТО «все что, черт возьми, захочет»